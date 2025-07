Plat premiéra a šéfů parlamentu by mohl poprvé přesáhnout 300 tisíc

ČTK

Úřad vlády

Platy vrcholných politiků by mohly příští rok vzrůst o zhruba pět procent. Předsedové vlády a šéfové parlamentních komor by vůbec poprvé pobírali více než tři sta tisíc korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance by vzrostl o 5500 na 115 tisíc korun. Prezident by dostával 383 200 korun, o 18 200 víc než letos. Vyplývá to z výpočtu ČTK z platného znění platového zákona.

Premiér a předsedové sněmovny a Senátu by příští rok mohli podle výpočtu brát 308 700 korun. Nárůst by představoval 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 219 300 korun místo letošních 208 900. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 12 700 na 265 100 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili podle výpočtu o 7700 na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by mohl příští rok vzrůst o 6600 na 138 400 korun.

Novela platového zákona Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok by se však mělo při výpočtu použít ohraničení meziročního růstu platové základny nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Při využití běžného mechanismu pro výpočet platové základny by totiž vzrostly platy vrcholných politiků skokově o zhruba 13,2 procenta. Výši platové základny vydává vždy koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.