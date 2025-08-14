Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku mají od začátku týdne již třetí oběť. Ve čtvrtek dopoledne to podle agentury EFE oznámily místní úřady. Nejzávažnější je situace v regionech Galicie a Kastilie-León na severozápadě země. Vláda do boje s plameny slíbila nasadit všechny dostupné prostředky. Francie v reakci na žádost španělských úřadů vyšle na pomoc sousední zemi dva hasicí letouny Canadair. Oheň zničil desítky tisíc hektarů půdy.
Lesní požáry ve Španělsku mají třetí oběť, Francie posílá speciální letouny
V nemocnici zemřel podle úřadů dobrovolný hasič, který byl hospitalizován s rozsáhlými popáleninami v úterý. V regionu Kastilie-Léon zůstávají v kritickém stavu další čtyři zranění. V této oblasti zemřel na popáleniny další muž ve středu. Jeden muž pak přišel o život v úterý při požáru v obci Tres Cantos u Madridu.
Ministerstvo vnitra ve čtvrtek dopoledne podle deníku El País oznámilo, že v zemi je jedenáct požárů druhé kategorie, což znamená, že ohrožují obydlí a lidi. Osm z těchto ohňů je v regionech Kastilie-Léon a Galicie. Požár u města Zamora ve stejnojmenné provincii je podle portálu Educación forestal zabývajícího se lesnictvím dokonce rozlohou největším lesním požárem zaznamenaným v historii země.
Oheň vyhnal lidi z domovů a narušil dopravu
Kvůli ohňům tuto noc strávilo mimo domov kvůli nařízeným evakuacím několik tisíc lidí. Přerušené jsou také některé silniční tahy a železniční spojení mezi Madridem a Galicií.
„Nasazujeme všechny lidi a materiál,“ řekl brzy ráno televizi RTVE ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska. Ten ve středu večer také požádal o pomoc Evropskou unii, konkrétně o dva letouny typu Canadair určené k hašení požárů. Oba stroje poskytne sousednímu státu Francie, uvedl ve čtvrtek podle agentury AFP francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau. „Předpokládáme, že mise potrvá dva dny,“ odhadl.
Španělská vláda však zatím nevyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti, což znamená, že práci hasičů řídí regionální správy, píše dále RTVE.
Extrémní vlny veder postihují Evropu ve 21. století opakovaně a odborníci je často dávají do souvislosti s klimatickými změnami. Podle meteorologické služby EU Copernicus je Evropa „kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě“.
Vlna veder ve Španělsku trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet vydrží do pondělí 18. srpna. Ve čtvrtek se očekává nárůst teplot právě na nejvíce zasaženém severozápadě Španělska.