Za obsah na sociálních sítích mají být trestně odpovědní jejich manažeři, plánuje Španělsko


před 1 hhodinou

Španělsko má v úmyslu zakázat sociální sítě pro své občany mladší 16 let. Bude také od těchto platforem vyžadovat, aby používaly přísné nástroje pro ověřování věku, které nebude možné snadno obelhat. Připojí se tak k Austrálii, Francii a Dánsku, které už oznámily vlastní pravidla, která mají snížit negativní dopady sociálních sítí na děti. Zároveň chce Madrid zavést zákony, podle nichž by trestní odpovědnost za obsah sítí měli nést i manažeři firem provozujících sociální sítě.

„Naše děti jsou vystaveny prostředí, ve kterém by se nikdy neměly pohybovat samy. Je to prostředí závislosti, zneužívání, pornografie, manipulace a násilí,“ komentoval španělský premiér Pedro Sánchez. „Už to nebudeme akceptovat, budeme je chránit před digitálním Divokým západem.“ Na světovém summitu vlád v Dubaji Sánchez popsal i cestu, jak výše zmíněných cílů dosáhnout.

Jeho vláda chce zavést nové zákony, které jasně označí viníky. Zodpovědnost, a to včetně té trestní, by podle něj měli nést manažeři společností, jež sociální sítě provozují. Pokud sítě, jimž šéfují, nebudou odstraňovat nelegální a nenávistný obsah, pak by měly jít žaloby přímo na tyto konkrétní fyzické osoby.

Nová pravidla, která španělská vláda chce zavést, by měla postihovat jak osoby, tak i platformy, které šíří nelegální obsah, a to včetně ovlivňování pomocí algoritmů. „Algoritmickou manipulaci a šíření nelegálního obsahu proměníme v nový trestný čin,“ konstatoval Sánchez s tím, že „šíření nenávisti musí mít své následky“.

Proces schvalování zákona začne příští týden. Mezi další navrhovaná opatření patří vývoj „otisku nenávisti a polarizace“, řekl Sánchez. Označuje tak systém, který bude sledovat a vyhodnocovat, jak digitální platformy podněcují rozdělení společnosti a zesilují v ní nenávist.

Obavy z dopadů sítí

První zemí na světě, která zavedla zákaz sociálních médií pro osoby mladší 16 let, byla Austrálie, která se k tomu kroku rozhodla na konci loňského roku. Této skupině zakázala přístup k celkem deseti platformám, včetně Facebooku, TikToku, Instagramu, Snapchatu a X. Francie a Dánsko nedávno oznámily vlastní plány na zastavení přístupu osob mladších 15 let k sociálním médiím, také Británie zvažuje podobný krok.

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že chce schválení nových pravidel co nejvíce urychlit, aby zákaz začal platit ještě před začátkem nového školního roku. Podobné zákazy by samozřejmě měly platit – pokud mají opravdu účinně fungovat – v co nejvíce zemích.

Podle Sáncheze má jeho snaha podporu dalších pěti evropských zemí, s nimiž chce své snahy koordinovat. Jména těchto zemí sice nezmínil, ale vysvětlil, že skupina se v nejbližších dnech sejde na svém prvním zasedání s cílem koordinovat prosazování předpisů přesahujících hranice jednotlivých států. „Jedná se o boj, který daleko přesahuje hranice jakékoli země,“ uvedl.

Evropa se spojuje

Tyto navrhované změny vycházejí z některých pravidel, která už v Evropské unii platí. Zákon EU o digitálních službách vyžaduje, aby platformy snižovaly rizika spojená s on-line obsahem. Evropská komise spolupracuje s členskými státy EU na ochraně dětí na internetu a prosazování těchto opatření „vůči velmi velkým platformám je odpovědností Komise“, uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v úterý, když se ho deník Politico ptal na Sánchezovo oznámení.

A za porušování těchto nařízení už také padají pokuty. V prosinci uložila EU pokutu ve výši 120 milionů eur (tři miliardy korun) společnosti Elona Muska X za nesplnění povinností v oblasti transparentnosti a pokračuje také vyšetřování snah této platformy o potírání šíření nelegálního obsahu a dezinformací.

