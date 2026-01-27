Kybermaraton ve Zlíně varuje děti před nástrahami internetu

Ve čtyřech základních školách ve Zlíně a v Otrokovicích se tento týden koná kybermaraton. Lektoři Českého telekomunikačního úřadu při něm upozorňují děti na nástrahy digitálního světa. Při hraní her nebo sledování videí mohou čelit například pedofilii, kyberšikaně či vydírání.
Při zmínce oblíbené hry začne dětské publikum okamžitě jásat. Účastníci sami přiznávají, že zábavu na internetu vyhledávají rádi. V průběhu besedy už ale jejich nadšení slábne. Děti si postupně uvědomují, že některé hry a videa jim nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, což je podle odborníků stále častější trend.
„Přibývá hloupého obsahu, který nedává žádný smysl, a děti mu věnují pozornost úplně od nejmenších až po ty nejstarší,“ vysvětlil lektor Telekomunikační akademie Českého telekomunikačního úřadu Jaroslav Doležal.
On a další lektor Václav Linhart mluví s dětmi jejich jazykem a díky tomu si rychle získávají jejich pozornost. Následně jim srozumitelně vysvětlují, jaká nebezpečí se v on-line světě skrývají.
Hry jako sociální sítě
Během hraní her, často i na mobilních telefonech, děti komunikují s cizími lidmi. Hry tak mnohdy fungují jako sociální sítě, což je podle odborníků problematické. „Pokud děti skutečně nevědí, že tam je nějaký kamarád, kterého znají, tak je velmi pravděpodobné, že jde o podvodníka,“ upozornil Doležal.
Nástrahy internetu si mnohdy neuvědomují ani učitelé. „Byla jsem zděšená z toho, co všechno se v těch hrách skrývá – kolik násilí, sexu a vydírání,“ uvedla ředitelka ZŠ Mikoláše Alše Zlín Alena Graiciarová.
Sexting – posílání sexuálního obsahu. Nejčastěji jsou děti zmanipulovány k zasílání erotických fotografií nebo videí (nebo jsou takové materiály zasílány jim). Dítě je následně vydíráno pod hrozbou zveřejnění.
Kybergooming – manipulativní jednání, kdy se útočník snaží získat důvěru dítěte (například nabídkou herní měny nebo dárků) s cílem vylákat intimní fotografie nebo osobní schůzku.
Zdroj: ČTÚ
Alespoň ve školních lavicích se proto snaží kontakt dětí s on-line prostorem omezovat. „My sami tady zakazujeme mobilní telefony, chceme, aby si o přestávkách děti mezi sebou povídaly,“ doplnila zástupkyně ředitelky ZŠ Mikoláše Alše Zlín Radka Nevečeřalová. Více informací o kybernetických hrozbách se budou moci rodiče dozvědět také na středeční přednášce v krajské knihovně.
Vzdělávání pro děti, rodiče i seniory
Kybermaraton ve Zlíně pořádá Telekomunikační akademie Českého telekomunikačního úřadu. Ta loni uskutečnila 303 přednášek zaměřených na digitální gramotnost, bezpečnost v on-line prostředí a orientaci v telekomunikačních a poštovních službách. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo celkem přes sedm tisíc lidí, z toho více než čtyři tisíce dětí a mladistvých.
„Telekomunikační akademie se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání různých generací. Vedle tradičních přednášek pro seniory se loni na stejnou úroveň dostaly také aktivity určené dětem, mládeži a jejich rodičům,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí ČTÚ Tereza Maravá.
Obsah přednášek podle ní reaguje na aktuální vývoj digitálního prostředí a klade důraz zejména na prevenci rizikového chování na internetu, kybernetickou bezpečnost, kritické myšlení a posilování samostatnosti uživatelů. „Přednášky zaměřené na děti a rodiče mají vynikající odezvu,“ dodala. Tým akademie tvoří sedmnáct lektorů, kteří dokážou odborná témata srozumitelně přiblížit různým cílovým skupinám. Přednášky pořádají bezplatně po celé České republice.
Posílit ochranu uživatelů digitálních služeb, včetně nezletilých, a zvýšit odpovědnost poskytovatelů on-line platforem je cílem Evropského nařízení o digitálních službách (DSA). Nedílnou součástí tohoto úsilí je systematická edukace celé společnosti, která zahrnuje nejen děti, ale také rodiče, pedagogy a další dospělé.