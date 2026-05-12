Průzkum: Pražané kritizují dopravní zácpy či parkování, s MHD jsou spokojeni


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Devět z deseti Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v MHD i parkovného.

Strategeo Institute uspořádal k pražské dopravě diskusi odborníků a pražských politiků. V debatě se zástupci stran zastoupených v pražském zastupitelstvu v mnoha otázkách neshodli, většina ale souhlasila s tím, že s ohledem na rostoucí náklady na provoz MHD by bylo namístě zdražit jízdné.

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) nicméně doplnil, že podle Pirátů by případné zdražení jízdného muselo jít ruku v ruce se zdražením parkování nebo dalším rozšířením modrých zón. V průzkumu STEM/MARK označilo zdražení časových kuponů za zcela nepřijatelné 53 procent respondentů.

Průzkum agentura uskutečnila koncem dubna na reprezentativním vzorku více než pěti set lidí prostřednictvím on-line dotazování. Hlavním způsobem dopravy po městě v pracovní dny byla u 73 procent respondentů MHD, u třinácti procent vlastní automobil, u osmi procent chůze a u čtyř procent auto v roli spolujezdce, typicky taxi. Kolo, koloběžku nebo motorku uvedlo jedno procento dotázaných.

Rezervy v nočních spojích a přetížené uzly

MHD podle průzkumu alespoň někdy využívají i čtyři pětiny lidí, kteří jinak preferují automobil. Jeden z dvaceti respondentů uvedl, že MHD nevyužívá vůbec. Přestože jsou lidé s kvalitou veřejné dopravy většinově spokojeni, rezervy vidí například v čistotě, intervalech nočních spojů nebo nedostatku soukromí. Přetížené jsou podle nich také klíčové uzly, jako jsou Muzeum či Florenc. Z dopravních prostředků se největší oblibě těší metro.

Situaci na silnicích respondenti hodnotili výrazně hůře. „Jen jeden z deseti Pražanů ji hodnotí kladnými známkami, jako je jednička nebo dvojka,“ řekl spoluautor výzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Hlavními příčinami kolon jsou podle řidičů intenzita dopravy, špatná koordinace uzavírek, dojíždění lidí ze Středočeského kraje a chybějící infrastruktura.

Z konkrétních tras označili dotázaní za nejproblematičtější spojení na letiště, Výstaviště, k O2 areně a na hlavní nádraží. Více než polovina respondentů považuje za nejefektivnější řešení problémů v pražské dopravě dostavbu infrastruktury, 43 procent koordinaci oprav a čtyřicet procent posílení a preferenci MHD. Necelá třetina uvedla výstavbu dalších parkovišť P+R.

Mýtné za vjezd do centra podpořilo 47 procent dotázaných. Naopak zavedení mýtného na okruhu odmítlo 95 procent respondentů. Téměř jednomyslně lidé podpořili regulaci elektrokoloběžek a odmítli parkování zdarma pro elektromobily.

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

