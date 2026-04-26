Ke škole jen pěšky nebo na kole. V Česku je 28 školních ulic a vznikají další

V Česku je nyní celkem 28 školních ulic. Jejich princip spočívá v tom, že se v době ranní špičky vyhradí okolí školy pouze pro chodce a cyklisty. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí. Podle nevládní organizace Pěšky městem chystají v letošním roce tyto ulice i další města.
„Zvýšila se bezpečnost dětí. Eliminovaly se různé kolizní situace, kdy ke škole ráno najížděly mnohdy desítky aut,“ odůvodnil zavádění nových školních ulic starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos (STAN). Nedávno město otevřelo už druhou školní ulici a v průběhu května by měla vzniknout další.
Před začátkem vyučování se ulice u školy zavře. „Úprava je provedena dopravním značením a doplněna mobilními zábranami například v podobě dopravních kuželů,“ vysvětlila mluvčí Pěšky městem Eliška Vidomus. Někde platí stejné opatření i po skončení vyučování. Jinak je ulice průjezdná nebo přístupná.
„Cílem školní ulice je mezi jiným zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí nebo inspirovat rodiče a děti, aby vyrazili do školy jinak než autem,“ doplnila Vidomus s tím, že roli může hrát také snaha o zdravější ovzduší v okolí školy.
Pražské městské části loni v září se začátkem školního roku zavřely například ulice Pod Marjánkou (Praha 6), Jílovská (Praha 4) a Brigádníků (Praha 10). „V Praze jsou dvě nové ulice v plánu na letošní rok,“ dodala Vidomus. V hlavním městě půjde nově o ulice Hovorčovická (Praha 8) a Pavelkova (Praha 12), v Brně v polovině dubna přibyla ulice Tuháčkova.
Hodnocení školních ulic je kladné
V Praze je školních ulic nejvíc, konkrétně třináct. Několik jich má i Dobříš, Mladá Boleslav a Žďár nad Sázavou. Najdeme je také v Hradci Králové, Plzni nebo Nymburku. Města jako Ostrava nebo Jihlava zavádění školních ulic teprve testují.
„Město vytvořilo kolem hlavní sběrné ulice parkování pro dovážku dětí rodiči, takzvané parkoviště K+R, kde rodič vysadí dítě a to má možnost bezpečně se do školy dostat. Konkrétně u ZŠ Havlíčkova v tom vidíme jen pozitiva, protože se výrazně zvýší bezpečnost dětí,“ uvedl mluvčí magistrátu města Jihlavy Radovan Daněk. Dodal, že zavedení školní ulice před ZŠ Havlíčkova nastane ještě letos, v příštím roce město plánuje stejné opatření u ZŠ Kollárova.
Zavádění školních ulic podporuje i oddělení ministerstva dopravy BESIP. „Školní ulice je třeba využívat tam, kde je podobné opatření vhodné v kontextu celé dopravní situace v místě. Přínosem je zklidnění dopravy v bezprostředním okolí školy, kde se koncentruje největší počet dětí a jsou nejvíce rozptýlené kvůli kontaktu se spolužáky či rodiči,“ vysvětluje vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.
Česko se školními ulicemi inspirovalo v zahraničí. V porovnání například s Paříží nebo Londýnem ale má Praha podle organizace Pěšky městem co dohánět. Tato města mají podle ní školních ulic stovky. Zpětná vazba od rodičů je ale zatím pozitivní. „Až osmdesát procent rodičů, a to i těch, kteří byli zpočátku skeptičtí, se vyslovuje pro zachování,“ dodala Vidomus.