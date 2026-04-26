Ke škole jen pěšky nebo na kole. V Česku je 28 školních ulic a vznikají další


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24

V Česku je nyní celkem 28 školních ulic. Jejich princip spočívá v tom, že se v době ranní špičky vyhradí okolí školy pouze pro chodce a cyklisty. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí. Podle nevládní organizace Pěšky městem chystají v letošním roce tyto ulice i další města.

„Zvýšila se bezpečnost dětí. Eliminovaly se různé kolizní situace, kdy ke škole ráno najížděly mnohdy desítky aut,“ odůvodnil zavádění nových školních ulic starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos (STAN). Nedávno město otevřelo už druhou školní ulici a v průběhu května by měla vzniknout další.

Před začátkem vyučování se ulice u školy zavře. „Úprava je provedena dopravním značením a doplněna mobilními zábranami například v podobě dopravních kuželů,“ vysvětlila mluvčí Pěšky městem Eliška Vidomus. Někde platí stejné opatření i po skončení vyučování. Jinak je ulice průjezdná nebo přístupná.

„Cílem školní ulice je mezi jiným zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí nebo inspirovat rodiče a děti, aby vyrazili do školy jinak než autem,“ doplnila Vidomus s tím, že roli může hrát také snaha o zdravější ovzduší v okolí školy.

Pražské městské části loni v září se začátkem školního roku zavřely například ulice Pod Marjánkou (Praha 6), Jílovská (Praha 4) a Brigádníků (Praha 10). „V Praze jsou dvě nové ulice v plánu na letošní rok,“ dodala Vidomus. V hlavním městě půjde nově o ulice Hovorčovická (Praha 8) a Pavelkova (Praha 12), v Brně v polovině dubna přibyla ulice Tuháčkova. 

Hodnocení školních ulic je kladné

V Praze je školních ulic nejvíc, konkrétně třináct. Několik jich má i Dobříš, Mladá Boleslav a Žďár nad Sázavou. Najdeme je také v Hradci Králové, Plzni nebo Nymburku. Města jako Ostrava nebo Jihlava zavádění školních ulic teprve testují.

„Město vytvořilo kolem hlavní sběrné ulice parkování pro dovážku dětí rodiči, takzvané parkoviště K+R, kde rodič vysadí dítě a to má možnost bezpečně se do školy dostat. Konkrétně u ZŠ Havlíčkova v tom vidíme jen pozitiva, protože se výrazně zvýší bezpečnost dětí,“ uvedl mluvčí magistrátu města Jihlavy Radovan Daněk. Dodal, že zavedení školní ulice před ZŠ Havlíčkova nastane ještě letos, v příštím roce město plánuje stejné opatření u ZŠ Kollárova. 

Zavádění školních ulic podporuje i oddělení ministerstva dopravy BESIP. „Školní ulice je třeba využívat tam, kde je podobné opatření vhodné v kontextu celé dopravní situace v místě. Přínosem je zklidnění dopravy v bezprostředním okolí školy, kde se koncentruje největší počet dětí a jsou nejvíce rozptýlené kvůli kontaktu se spolužáky či rodiči,“ vysvětluje vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Česko se školními ulicemi inspirovalo v zahraničí. V porovnání například s Paříží nebo Londýnem ale má Praha podle organizace Pěšky městem co dohánět. Tato města mají podle ní školních ulic stovky. Zpětná vazba od rodičů je ale zatím pozitivní. „Až osmdesát procent rodičů, a to i těch, kteří byli zpočátku skeptičtí, se vyslovuje pro zachování,“ dodala Vidomus.

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co v budově zazněla střelba

Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Až milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Předvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Až dvěma tisícům českých obcí chybí čistírna odpadních vod. Deset let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo tři čtvrtě miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba dvě stě milionů korun. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna.
Lékařům, kteří si v některé z oblastí, kde chybí zdravotní péče, otevřou ordinaci, nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bonus. Praktičtí lékaři pro dospělé a zubaři dostanou 800 tisíc, pediatři až milion korun. VZP takto vloni podpořila padesát ordinací praktiků či stomatologů. Bonusy nabízí i některé další pojišťovny. Právě vyšší částky by mohly mladé lékaře motivovat, aby šli místo nemocnic do praxe a v regionu zůstali.
VideoBůh má rád každého člověka takového, jaký je, říká arcibiskup Přibyl

„Proč nás Bůh nevyslyší? To já nevím,“ říká v Interview speciál nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň názoru, že všechno, co se děje, má nějaký význam. „Je naprosto normální, že se na pánaboha zlobíme,“ dodává. Sám sebe vnímá jako spíše smířlivého člověka, který se chce dohodnout, nechce však být ve své funkci beztvarý a bezbarvý. Politiky je podle něj dobré nepřeceňovat, ale chovat se k nim jako k sobě rovným. Církev nevnímá primárně jako instituci, ale jako komunitu lidí. „Bůh má rád každého člověka takového, jaký je,“ říká. Později podotýká, že manželství pro všechny církev nemůže schvalovat. Téměř hodinový rozhovor s Janou Peroutkovou zakončil hrou na varhany.
Nadšenci z mnoha zemí přijeli na Vyškovsko fotit parní vlak

Do prvních slunečních paprsků se v sobotu v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly. Jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo šedesát nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, sdělili spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.
V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem.
