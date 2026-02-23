Zákaz mobilů ve školách dle výzkumu přímo nezlepšuje známky ani duševní pohodu


Zákaz mobilních telefonů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci sice nejsou tak rozptylováni, ale na druhou stranu roste neklid a nekázeň ve třídách. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle tohoto výzkumu plošné zákazy nefungují a nejsou tedy ani univerzálním řešením. Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám.

„Pokud se podíváme na studijní výsledky v matematice, tak se napříč zeměmi spojitost se zákazem mobilů neukazuje jako významná. Zdá se, že pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na výsledky žáků se vzájemně vyrušují," uvedl Libor Juhaňák z IRTIS.

Podle studie to platí jak globálně, tak specificky pro Česko. „Zákaz je spojen s nižší mírou rozptylování mobilem, čímž nepřímo souvisí s lepšími výsledky v matematice skrze omezení tohoto rozptylování. Velikost tohoto efektu je však velmi malá a jde o prakticky zanedbatelný posun oproti běžným rozdílům mezi žáky,“ uvádí studie.

Na základě výsledků našich studií nedoporučujeme plošné zákazy mobilů ve školách. Zákazy samy o sobě se neukazují jako spolehlivý nástroj pro zlepšení výsledků žáků, zvýšení jejich duševní pohody či omezení náchylností k on-line závislosti a výskytu kyberšikany.
Autoři studie Zákazy mobilů ve školách

Vědci také analyzovali situaci v Česku s ohledem na kyberšikanu a on-line závislost. Zákazy ani s jednou z těchto oblastí přímo nesouvisí. „Děti ve školách se zákazem mobilů měly stejnou nebo podobnou míru symptomů on-line závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu,“ doplnil druhý z autorů Ivan Černický.

Duševní pohoda

Striktní zákazy mobilů (ve výuce i o přestávkách) nesouvisí podle výsledků práce ani s duševní pohodou. „Duševní pohoda žáků tedy není při existenci zákazu mobilů ani lepší ani horší,“ konstatují autoři.

Vliv na duševní pohodu má spíše přístup rodičů. Pokud s dětmi o nových technologiích mluví, vysvětlují jim rizika a zajímají se o jejich on-line svět, má to pozitivní dopad. Naopak blokování aplikací nebo časové limity sice omezují používání mobilů mimo školu, ale na druhou stranu mohou omezovat příležitosti k rozvoji digitálních či jiných dovedností.

Mobil děti dostávají na prvním stupni a on-line jsou hodiny denně
Ilustrační foto

Případnou regulaci vědci doporučují rámovat jako podporu školám s možností přizpůsobit pravidla místním podmínkám, a nikoli jako „univerzální řešení pro všechny“. Školy by také měly věnovat primárně pozornost průběhu výuky a vyrušování ve třídách, kde se prokázala jednoznačná souvislost s výsledky žáků.

Podpora a zákazy

Aktuální česká data z projektu EU Kids Online ukazují, že striktní zákazy se v českém prostředí uplatňují nejčastější na prvním stupni a s věkem dětí postupně ubývají. Celkově pak přibližně třetina žáků třetích až devátých tříd uvedla, že mají ve škole zakázané mobily. Zároveň platí, že čím jsou děti mladší, tím spíše zákazy respektují a souhlasí s nimi.

Celá studie Zákazy mobilů ve školách
(pdf, 950 kB)
Stáhnout

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.

Řada škol zesiluje tažení proti používání mobilů
Školní třída

Plaga řekl v lednu při návštěvě Slovenska, že Česko pravděpodobně plošně zakáže používání mobilních telefonů na školách o přestávkách. Připomněl, že omezit telefony o přestávkách lze už nyní školním řádem, někteří ředitelé to ale podle něj nedělají. „A je potřeba poskytnout jim podporu k tomu, jak to udělat správně,“ dodal.

