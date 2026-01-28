Chtějí zastavit čas a pracují s AI. Co říkají děti o dětech?

Český statistický úřad (ČSÚ) představil výsledky Minisčítání. V tomto projektu děti pomocí sociologických metod zkoumají své vrstevníky. Zaznělo 26 otázek na děti ve věku devíti až patnácti let. Výsledkem je jedinečný, byť ne dokonalý pohled nejmladší generace na ni samotnou.
Výsledky ukazují, jak moc se současná mladá generace stala „on-line“, jak moc je její život propojený s moderními technologiemi, a současně, že se v některých ohledech vzdaluje světu svých rodičů a prarodičů:
Projekt Minisčítání vznikl na půdě ČSÚ v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. A protože měla akce úspěch, opakovala se i později, v letech 2012, 2015 a 2018, 2020, a konečně 2025.
Hlavním cílem je přiblížit žákům a studentům svět statistiky prostřednictvím reálných dat z jejich vlastního života. Děti si vyzkouší, jak funguje sběr dat, jejich vyhodnocení a jaké jsou možnosti další analýzy. Naučí se pracovat s čísly v souvislostech a seznámí se se základy statistické gramotnosti. Projekt podporuje kritické myšlení, digitální dovednosti a schopnost interpretovat informace – klíčové kompetence pro 21. století.