Autobusy na zavolání jsou v kurzu


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.

„V únoru letošního roku využilo poptávkovou dopravu 621 cestujících, v březnu 600,“ uvedla mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová. Právě zde byla poptávková doprava spuštěna v rámci hromadné dopravy jako na jednom z prvních míst v Česku, a to v návaznosti na loňskou novelu zákona o silniční dopravě. Oproti prvním měsícům vyrostl počet průměrných měsíčních cestujících o více než sto.

Jablonec nad Nisou na rostoucí zájem reaguje průběžným zaváděním nových linek. „Tento typ dopravy nahrazuje málo vytížené spoje a záhy si získal oblibu. Od svého spuštění se systém postupně rozšiřuje. Aktuálně je v provozu 5 oblastí poptávkové dopravy,“ doplnila Fričová. Od prvního června pak má město v plánu přidat ve zkušebním provozu další oblast.

Řešení pro nepravidelnou a nízkou poptávku

Poptávkovou dopravu zavedly v rámci integrované dopravy také Liberecký a Středočeský kraj. „Pilotní provoz byl spuštěn mezi Novým Městem a Jindřichovicemi pod Smrkem. Motivací je snaha o efektivní veřejnou dopravu v místech, kde přepravní poptávka není vysoká a současně je nepravidelná,“ řekl Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID, která provozuje Integrovanou dopravu Libereckého kraje (IDOL).

„V průměru je v oblasti Nové Město – Jindřichovice přepraveno okolo 600 cestujících za měsíc. Od prosince 2026 sledujeme mírně rostoucí trend,“ dodal Pospíšil.

V rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) jsou dvě linky poptávkové dopravy i ve Středočeském kraji v oblasti Českého Brodu. „Od spuštění službu využilo už přibližně 12 tisíc cestujících. Z dat je vidět, že jde o velmi různorodé cesty, což je přesně situace, pro kterou je poptávková doprava ideální,“ sdělil mluvčí PID Filip Drápal.

Systém vypočítá nejefektivnější cestu

Na rozdíl od klasické hromadné dopravy nemá ta poptávková stanovený pevný jízdní řád. Ten vzniká aktuálně, podle potřeby cestujících. „Cestující si v aplikaci PID Lítačka vyhledá spojení stejně jako u běžné cesty. Chatbot se doptá na základní údaje, jako je počet cestujících, a hned vyhodnotí, jestli je možné jízdu realizovat. Pokud ano, přijde potvrzení přes SMS. Stačí, aby jel i jeden cestující. Systém ale průběžně slučuje jednotlivé požadavky do společných tras, aby byl provoz co nejefektivnější,“ vysvětluje Drápal.

Objednání online nebo telefonicky funguje i v Libereckém kraji. „Minimální počet cestujících není požadován. Systém dokáže v případě většího zájmu objednávky sdružovat,“ popisuje Pospíšil.

Cesta poptávkovým autobusem je zahrnuta v ceně standardního jízdného hromadné dopravy. Cestující tak nic nedoplácí.

Plány na rozšíření brzdí financování

Středočeský kraj, Liberecký kraj i Jablonec nad Nisou plánují síť poptávkové dopravy dál rozšiřovat. Stejně jako další města a kraje v Česku. „Zvažovány jsou i oblasti, kde doprava klasickými linkovými autobusy možná není, ale převažuje motivace v rámci rozvoje systému nahrazovat neefektivní málo využívané spoje. Od května 2026 připravujeme novou oblast Hrádecko,“ řekl Pospíšil.

„Rádi bychom v budoucnu zavedli systém poptávkové dopravy na území celého Středočeského kraje, a to především jako doplněk stávajícího systému veřejné dopravy. Bohužel aktuálně situace vypadá spíše nepříznivě z důvodu záměru státu na zavedení zdanění kompenzace nákladů krajů a obcí na dopravní obslužnost, kde by kraj v tomto případě přišel o stovky milionů korun ročně,“ sdělil Drápal.

„V závislosti na vývoji implementace emisních povolenek ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zvažujeme využít Sociální a klimatický fond k podpoře poptávkové dopravy. Podrobnosti v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici,“ uvedl k financování poptávkové dopravy mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, který také potvrdil, že v brzké době bude poptávková doprava zavedena například v Moravské Třebové.

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.
Středula byl znovu zvolen do čela odborové konfederace ČMKOS

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
VideoNejsušší duben za téměř čtyři dekády, sucho v Česku zesiluje

Sucho v Česku zesiluje. Už teď na jaře je například v části jižních Čech a Vysočiny extrémní. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. I podle vodohospodářů je letošní duben nejsušší za posledních třicet šest let. Některé řeky jsou na pětině svého běžného průtoku – například na Vysočině chybí miliarda metrů krychlových vody. A podle předpovědí se bude situace zhoršovat. Nedostatek vody komplikuje nejen zemědělskou produkci, ale i volnočasové aktivity. S vodou tak musí šetřit i vodáci na českobudějovickém kanále.
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.
Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

Celní správa v prvním čtvrtletí zachytila už 108 zásilek podezřelých léků. Jedná se o téměř 28 procent loňského celkového počtu, jak uvádí mluvčí Hana Štaffová. Nejčastěji se podle ní jednalo o anabolika nebo přípravky na podporu erekce, které nebyly v Česku registrované. Celníci je nachází hlavně v poštovních balících.
Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Omluvu od něj očekávají Odborový svaz státních orgánů a organizací i Českomoravská konfederace odborových svazů. Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) chtějí, aby takové vyjadřování odmítnul. Předseda Motoristů Petr Macinka Turkova slova marginalizoval s tím, že je proti Turkovi vedena „hilsneriáda“.
