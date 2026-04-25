Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
„V únoru letošního roku využilo poptávkovou dopravu 621 cestujících, v březnu 600,“ uvedla mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová. Právě zde byla poptávková doprava spuštěna v rámci hromadné dopravy jako na jednom z prvních míst v Česku, a to v návaznosti na loňskou novelu zákona o silniční dopravě. Oproti prvním měsícům vyrostl počet průměrných měsíčních cestujících o více než sto.
Jablonec nad Nisou na rostoucí zájem reaguje průběžným zaváděním nových linek. „Tento typ dopravy nahrazuje málo vytížené spoje a záhy si získal oblibu. Od svého spuštění se systém postupně rozšiřuje. Aktuálně je v provozu 5 oblastí poptávkové dopravy,“ doplnila Fričová. Od prvního června pak má město v plánu přidat ve zkušebním provozu další oblast.
Řešení pro nepravidelnou a nízkou poptávku
Poptávkovou dopravu zavedly v rámci integrované dopravy také Liberecký a Středočeský kraj. „Pilotní provoz byl spuštěn mezi Novým Městem a Jindřichovicemi pod Smrkem. Motivací je snaha o efektivní veřejnou dopravu v místech, kde přepravní poptávka není vysoká a současně je nepravidelná,“ řekl Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID, která provozuje Integrovanou dopravu Libereckého kraje (IDOL).
„V průměru je v oblasti Nové Město – Jindřichovice přepraveno okolo 600 cestujících za měsíc. Od prosince 2026 sledujeme mírně rostoucí trend,“ dodal Pospíšil.
V rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) jsou dvě linky poptávkové dopravy i ve Středočeském kraji v oblasti Českého Brodu. „Od spuštění službu využilo už přibližně 12 tisíc cestujících. Z dat je vidět, že jde o velmi různorodé cesty, což je přesně situace, pro kterou je poptávková doprava ideální,“ sdělil mluvčí PID Filip Drápal.
Systém vypočítá nejefektivnější cestu
Na rozdíl od klasické hromadné dopravy nemá ta poptávková stanovený pevný jízdní řád. Ten vzniká aktuálně, podle potřeby cestujících. „Cestující si v aplikaci PID Lítačka vyhledá spojení stejně jako u běžné cesty. Chatbot se doptá na základní údaje, jako je počet cestujících, a hned vyhodnotí, jestli je možné jízdu realizovat. Pokud ano, přijde potvrzení přes SMS. Stačí, aby jel i jeden cestující. Systém ale průběžně slučuje jednotlivé požadavky do společných tras, aby byl provoz co nejefektivnější,“ vysvětluje Drápal.
Objednání online nebo telefonicky funguje i v Libereckém kraji. „Minimální počet cestujících není požadován. Systém dokáže v případě většího zájmu objednávky sdružovat,“ popisuje Pospíšil.
Cesta poptávkovým autobusem je zahrnuta v ceně standardního jízdného hromadné dopravy. Cestující tak nic nedoplácí.
Plány na rozšíření brzdí financování
Středočeský kraj, Liberecký kraj i Jablonec nad Nisou plánují síť poptávkové dopravy dál rozšiřovat. Stejně jako další města a kraje v Česku. „Zvažovány jsou i oblasti, kde doprava klasickými linkovými autobusy možná není, ale převažuje motivace v rámci rozvoje systému nahrazovat neefektivní málo využívané spoje. Od května 2026 připravujeme novou oblast Hrádecko,“ řekl Pospíšil.
„Rádi bychom v budoucnu zavedli systém poptávkové dopravy na území celého Středočeského kraje, a to především jako doplněk stávajícího systému veřejné dopravy. Bohužel aktuálně situace vypadá spíše nepříznivě z důvodu záměru státu na zavedení zdanění kompenzace nákladů krajů a obcí na dopravní obslužnost, kde by kraj v tomto případě přišel o stovky milionů korun ročně,“ sdělil Drápal.
„V závislosti na vývoji implementace emisních povolenek ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zvažujeme využít Sociální a klimatický fond k podpoře poptávkové dopravy. Podrobnosti v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici,“ uvedl k financování poptávkové dopravy mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, který také potvrdil, že v brzké době bude poptávková doprava zavedena například v Moravské Třebové.
