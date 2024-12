Výrobcům autobusů se v Česku daří

Tuzemští výrobci autobusů hlásí, že je o jejich stroje zájem – a to včetně těch elektrických. Aktuálně sice zažívají mírný pokles odbytu, do budoucna ale považují své vyhlídky za slušné. Většina produkce míří do zahraničí, oproti loňsku se ale zvedl i domácí odbyt.