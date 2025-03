Finanční podpora rekvalifikací bude dle Jurečky pokračovat

Finanční podpora rekvalifikací a kurzů digitálního vzdělávání bude pokračovat, řekl České televizi ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Část aktivit přitom měla být původně podporovaná jenom tehdy, pokud by je zájemci stihli absolvovat do konce září.

Až sedmdesát procent klientů jednoho z pražských poskytovatelů kurzů využívá příspěvek od Úřadu práce. Největší zájem je o vzdělávání v oblasti účetnictví, daní nebo počítačových kompetencí. „Přichází třeba ženy po mateřství, nebo ti, co přijdou o práci v nějakých oborech. A třeba i ta finanční podpora z Úřadu práce jim otevírá cestu,“ podotkl garant kurzů Rudolf Příman.

Podle ministra práce by mohlo být možné využít prostředky třeba z dalšího programu Evropské unie. „Některé typy výdajů budeme hledat v národním rozpočtu. Pro nás je opravdu cílem udržet to tempo rekvalifikací, do budoucna opravdu budeme potřebovat i větší finanční objemy,“ řekl Jurečka.

„To, že se to přesměruje na národní rozpočet, má svou logiku. Státní rozpočet na další výdaje tohoto typu samozřejmě nemá, ale ty peníze se někde najít musí,“ myslí si místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).