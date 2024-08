Změna kariéry nebo touha po vzdělání. Úřad práce nabízí kurzy i pro zaměstnané

Jediná kariéra na celý život je přežitek. Alespoň pokud nemluvíme třeba o lékařích nebo policistech. Tvrdí to personální agentury i Úřad práce České republiky (ÚP). Ten chce lidi přesvědčit, aby nerezignovali na vzdělání a byli případně ochotni změnit profesi.

Účastníkům je většinou mezi 35 a 55 lety. Odvahu začít pracovat ve zcela jiné profesi nachází stále víc lidí. Potvrzuje to i nezisková organizace Czechitas zaměřená na vzdělávání žen v IT.

Právě zajištění vyšších výdělků je jedním z důvodů, proč chce ÚP přimět i zaměstnané ke zvyšování kvalifikace. „My to umíme u lidí, kteří ztratí zaměstnání a přijdou si na úřad práce o pomoc, tak těm najdeme v průměru nové zaměstnání, kde vydělávají o osm procent víc. Ale chceme se zaměřit i na ty, co aktuálně zaměstnání mají,“ upozornil generální ředitel ÚP Daniel Krištof.

„Máme ženu, kdy se z vicemistryně v čepování piva stala testerkou nebo z průvodčí datovou analytičkou. Nejčastější motivací jsou peníze, protože samozřejmě IT je oblast, kde finance jsou,“ přiblížila Lucie Mairychová, provozní ředitelka Czechitas.

Nejčastěji se lidé podle ÚP chtějí vzdělávat v digitálních dovednostech nebo účetnictví. Zvyšují si ale třeba řidičské schopnosti, zájem je i o svářečské kurzy.

Například Jan Krucký vystudoval strojírenství, ale pracovat do oboru nešel. Mnoho let se živil jako knihkupec. „Dostal jsem lano od kamaráda, který měl také knihkupectví a zároveň label malého hudebního vydavatelství, a tam jsem konečně se dostal k tomu IT prostředí, protože jsme měli e-shop a zásilkovou službu,“ vysvětlil Krucký.

Když toto podnikání skončilo, hledal práci v informačních technologiích a rychle se mu ji podařilo získat díky nabytým znalostem.