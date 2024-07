Úřad práce spustil nový program podpory pro zaměstnance Liberty Ostrava

Přímo v huti mohou zájemci o pomoc žádat ještě ve středu, ale požádat o ni lze nyní i v následujících dnech také na pobočkách úřadu práce. Zaměstnanci, kteří v úterý za pracovnicemi úřadu přicházeli, se o situaci v podniku příliš bavit nechtěli. Pokud mluvili, pouze anonymně.

„Díval jsem se po nějakém rekvalifikačním kurzu, protože se určitě budu chtít dále rozvíjet. Zatím to budu řešit, domluvili jsme se, že to ještě promyslím a podívám se na nějaké rekvalifikační kurzy a pak to budu řešit dál,“ řekl jeden ze zájemců o program, který v huti pracuje jako výzkumný pracovník v koksárenství. Najít nové místo podle něj bude složité a zřejmě bude muset hledat zaměstnání v jiném oboru.

V ostravské huti pracuje už dvanáct let. „Je to hrůza a asi už k tomu ani není co říct nového. Není to jednoduché, ale jiná možnost není. Asi se budu dívat po něčem úplně jiném, jiném oboru, raději,“ doplnil.