Stanjura: Existují reálné plány na zachování podstatné části míst v Liberty

Hlavním cílem je zachování druhovýroby v Liberty a podstatné části pracovních míst, existují strategické plány pro prvovýrobu, řekl na čtvrtečním brífinku ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). On a ministři průmyslu Jozef Síkela (STAN) a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) jednali se zástupci firmy Moravia Steel ohledně možného převzetí části huti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku. Představitelé Moravia Steel, jejímž klíčovým podnikem jsou Třinecké železárny, měli sdělit své plány ohledně budoucnosti Liberty a jejích zaměstnanců.

Podle Stanjury vedení Moravia Steel předložilo konkrétní informace o počtu zaměstnanců a podobě produkce i střednědobý a dlouhodobý plán pro udržení výroby oceli v Česku. „Můžeme říct, že jsme nyní slyšeli velmi konkrétní plán. Jednak ten strategický, jak zachovat zelenou ocel v České republice a současně velmi konkrétní plán, jak by se mohlo postupovat příštích dnech a týdnech,“ nastínil šéf státní kasy po jednání se zástupci Moravia Steel.

Je ale podle něj potřeba připomenout, že jednání probíhalo podle insolvenčního práva. „Jedna věc je konzultace a jednání se členy vlády a hledání dobrého řešení pro Česko, ekonomiku a budoucnost tuzemského průmyslu. A druhá věc je, že o tom nakonec bude rozhodovat někdo jiný,“ poznamenal. Míní, že po případném přijetí nabídky investora by u převzaté části výroby trvalo zhruba měsíc, než by lidé začali chodit do práce.

Stanjura upozornil, že spolu s ministrem průmyslu Síkelou dlouhodobě veřejně zpochybňovali věrohodnost plánů majitele Liberty Ostrava Sanjeeva Gupty. „Přesto ti, kteří o tom rozhodovali, to nevzali v potaz a rozhodli jinak. Nakonec se bohužel ukázalo, že všechny ty plány sloužily k oddálení problému a zhoršení ekonomické situace,“ podotkl Stanjura.