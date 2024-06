Úřad práce přijal od zaměstnanců Liberty asi 3900 žádostí o náhradu mzdy

„Velmi rychle se nám podařilo nastavit systém, který od minulého pondělí začal nabírat žádosti lidí, kteří potřebují mzdu vyplatit co nejdříve. Jde o to, že je potřeba prioritizovat, abychom napřed vyplatili lidi, kteří peníze potřebují bezodkladně. To se povedlo,“ uvedl Jurečka.

Podle něj se již podařilo odbavit přes 3900 žádostí z celkového počtu 4815 zaměstnanců huti. Ministerstvo v pátek začne posílat peníze zaměstnancům, příští týden by je měli mít na svých účtech. Celkem by stát mohl zaměstnancům Liberty na náhradě nevyplacené mzdy vyplatit za tři měsíce i s odvody celkem asi 1,3 miliardy korun, řekl ministr.

Kromě vedení společnosti se sešel také s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Lukášem Curylem (KDU-ČSL), se kterým koordinoval vyplácení mezd. Insolvenční správce Liberty, společnost TP Insolvence, zahájil v minulých dnech úvodní kroky insolvenčního řízení.

Jednání se zástupci insolvenčního správce

Úřad zaměstnancům vyplatí náhradu za mzdu, kterou nedostali za květen, červen a červenec. Pokud by bylo potřeba zajistit další podporu státu na delší než tříměsíční překlenovací období, musel by se podle Jurečky změnit zákon. Proto chce v příštích 14 dnech jednat se zástupci insolvenčního správce. „Budu chtít slyšet, jaká je situace a jaké jsou vyhlídky do budoucnosti,“ sdělil. Pokud bude potřeba, je ministerstvo připraveno rychlou změnu zákona nachystat, dodal.

Liberty Ostrava je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Huť nemá peníze na mzdy. Do úpadku poslal podnik Krajský soud v Ostravě v minulém týdnu, učinil tak na základě návrhu, který na sebe podala samotná společnost.