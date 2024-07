Odboráři Liberty vyzvali insolvenčního správce, ať zastaví „tunelování firmy“

ČTK

, pes

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Pomoc kraje zaměstnancům Liberty (zdroj: ČT24)

Odbory Liberty Ostrava vyzvaly vládu, aby zvážila rizika plynoucí z chystaného propouštění. Chtějí, ať insolvenční správce zastaví „tunelování firmy“. Zaměstnancům z prvovýroby Liberty Ostrava, kteří by měli být propuštěni, pomáhají přímo v areálu firmy mobilní týmy Úřadu práce a pracovníci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Liberty oznámila plán na uzavření koksovny a hromadné propouštění v úterý. Z firmy by do konce ledna mělo odejít až dva tisíce šest set zaměstnanců.

„Od rána se pohybují v areálu i mimo něj pracovníci naší krajské organizace a jsou připraveni se dohodnout jak v rámci Liberty samotné, tak poskytovat poradenství zaměstnancům, ať už profesní nebo právní,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Odbory Liberty Ostrava čekají, že zaměstnanci budou hromadně žádat o okamžité zrušení pracovního poměru k 31. červenci. Opětovný provoz to podle nich znemožní. „Zaměstnanec má jedinou možnou obranu, ukončit pracovní poměr okamžitě v situaci, kdy mu není hrazena mzda. Toto právo ale vzniká zaměstnanci až uplynutím patnáct dnů od splatnosti mzdy,“ upozornil právník Richard Koliba. To podle něj znamená, že když dá zaměstnanec výpověď na konci července, mohl by odejít z práce až v polovině září.

Zaměstnanci Liberty Ostrava mohli do 17. července žádat kraj o bezúročnou půjčku. Učinilo tak 654 pracovníků zadlužené hutní firmy, kraj jim půjčí dohromady 16,35 milionu korun. Ve čtvrtek bude rada kraje schvalovat poskytnutí bezúročných půjček také zaměstnancům zadlužené společnosti Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO). LEPO stejně jako její mateřská firma Liberty Ostrava skončila v insolvenci a nevyplácí pracovníkům mzdy. Požadavky odborářů Odboráři vyzvali vládu, aby zvážila všechna bezpečnostní rizika plynoucí pro region z uvedené situace, aby přijela zaměstnancům vysvětlit, co v dané situaci činí, a aby opětovně zvážila umožnění odchodu části zaměstnanců do předčasného důchodu bez jeho krácení. „Vyzýváme insolvenčního správce, aby zastavil další tunelování firmy a podnikl veškeré kroky, aby byly hájeny zájmy věřitelů a aby prověřil veškeré aktivity, které firma nadále provádí. Žádáme Evropskou komisi, aby zajistila čerpání finančních prostředků na mzdy zaměstnanců tak, aby umožnila další provoz společnosti,“ napsali odboráři. „Sanjeev Gupta měl od začátku záměr pouze firmu finančně vysát a zlikvidovat, a právě nyní k tomuto dochází. Toto vše se děje za tichého přihlížení vlády ČR, která se pouze vymlouvá na své předchůdce a neučinila vůbec nic, aby situaci, která se vyhrotila až v posledních devíti měsících, řešila nebo jakkoliv zmírnila dopady na zaměstnance,“ napsali v prohlášení zaslaném vládě odboráři. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) už dříve uvedl, že z firmy bylo v minulosti vyvedeno přes deset miliard korun. Jurečka rovněž dříve řekl, že Gupta v podstatě ostravskou huť vytuneloval. Hejtman: Moravia Steel by bylo dobré řešení Ministři financí, průmyslu a práce Zbyněk Stanjura (ODS), Jozef Síkela (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) by se měli sejít ve čtvrtek odpoledne se zástupci společnosti Moravia Steel, která je jedním z možných zájemců o převzetí části huti Liberty Ostrava.

„Nemám možnost se toho účastnit, ani nikdo z vedení kraje. My o tom informováni nejsme. Máme informace pouze z veřejných zdrojů. Vláda s námi v tomto směru nekomunikuje,“ řekl ke čtvrtečnímu plánovanému jednání ministrů a Moravia Steel hejtman Josef Bělica. „Zatím toho vláda směrem k Moravskoslezskému kraji neudělala moc, respektive vůbec nic. Já doufám, že budou podporovat případného investora, aby aspoň druhovýrobu převzal. Aby část výroby v Liberty byla zachovaná,“ dodal hejtman. Moravia Steel považuje za dobré řešení. „Je to firma, která funguje, je zodpovědná k regionu, máme s ní dobrou zkušenost, je to dobrý soused,“ poznamenal.

Skupina Moravia Steel oznámila 12. července, že se seriózně zabývá možností provozování některých provozů druhovýroby Liberty Ostrava, konkrétně rourovny. Firma uvedla, že s provozováním rourovny má dlouholeté zkušenosti ve vlastním provozu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích. A má pro rozjetí provozu vstupní materiál. Skupinu Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka tvoří zejména společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod se souvisejícími produkty. Do skupiny patří více než dvacet společností, klíčovou firmou jsou Třinecké železárny. Ve skupině jsou dále například ŽDB Drátovna, MSV Metal Studénka, Šroubárna Kyjov nebo Kovárna VIVA. Oceláři: Zavření koksovny nebrání výrobě železa Navrhované kroky spojené se zrušením provozu koksovny v Liberty podle předsedkyně představenstva Ocelářské unie Marcely Kubalové nebrání tomu, aby se do ostravské huti v budoucnu vrátila výroba železa a oceli. „Plán by přinesl významné úspory a pomohl by zachovat životaschopnější navazující činnosti,“ řekla. Zrušení provozu koksovny podle ní pomůže zachovat pracovní místa v druhovýrobě a zajistit, aby byl podnik atraktivní pro potenciální nové vlastníky a investory. Další kroky jsou podle Kubalové zejména v rukou představenstva společnosti a insolvenčního správce.