Liberty Ostrava je ve velkých potížích od podzimu. Dluží miliardy

Majitel společnosti Liberty Steel, britský podnikatel Sanjeev Gupta, který huť vlastní od roku 2019, se dostal v březnu 2021 do vážných finančních problémů. Společnost Greensill Capital, která mu poskytla půjčky na koupi ostravských hutí, se totiž ocitla v insolvenci.

Za provozní úvěr v objemu dvou miliard korun pro Liberty Ostrava, který poskytla německá pobočka Greensill Bank, se zaručila česká státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Liberty však úvěr nesplácela a EGAP tak v polovině září 2023 oznámila, že za huť zaplatila pohledávku 60,8 milionu eur (přibližně 1,5 miliardy korun).

Loni v říjnu odstavila Liberty jedinou vysokou pec, kterou měla v provozu. Původně dočasně kvůli nedostatečné poptávce. Později však sdělila, že pec zůstane v takzvaném teplém útlumu. V tomto stavu je až dosud.

Společnost pak na konci listopadu 2023 kvůli hospodářským potížím požádala o ochranu před věřiteli, aby předešla vyhlášení úpadku. Podle webu Hospodářských novin ke konci října firma dlužila přes tři miliardy korun.

Huť neplatila za energie, dodavatel Tameh upadl do insolvence

Krajský soud v Ostravě na začátku prosince vyhlásil v případě Liberty Ostrava individuální moratorium, o které firma požádala. Mělo zajistit ochranu před jedním z věřitelů – firmou Tameh, která huti dodávala energie. Společnost Liberty Ostrava zaměstnávající kolem 5,5 tisíce lidí současně získala třicet dnů na to, aby předložila plán restrukturalizace.

Krátce nato na sebe společnost Tameh Czech podala insolvenční návrh. Do sekundární platební neschopnosti se dostala poté, co jí Liberty Ostrava téměř půl roku neplatila za dodávané produkty. Mluvčí Tamehu uvedl, že Liberty společnosti dluží skoro dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy po splatnosti. Tentýž týden poslal soud firmu Tameh do úpadku.