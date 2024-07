Vláda nechystá větší podporu pro zadluženou Liberty

Vláda dosud eviduje jen jednu nabídku na provoz druhovýroby, kam patří například produkce výrobků z oceli. Stát podle Stanjury další, větší podporu hutí v příštích měsících nepřipravuje, protože k tomu nemá legislativní oporu. V rámci insolvenčního řízení bude chtít omezit práva současného majitele oceláren.

Premiéra o schůzku požádali odboráři minulý týden. Ministři se tento týden podle Jurečky už sešli s insolvenčními správci hutě Liberty Ostrava i jejího dodavatele energií Tameh Czech, který je v úpadku od loňského prosince. Jurečka řekl, že vláda by mohla příští týden vědět, jak by mohl vypadat další postup. Do konce července by pak mohlo být jasné, zda bude možné v Liberty výrobu udržet. Už dřív uvedl, že ví o dvou investorech, kteří mají o huť vážný zájem.