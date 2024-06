Kraj zatím vyplatil na půjčkách pro pracovníky Liberty přes šest milionů

Půjčky mají lidem pomoci překonat nejhorší období, než dostanou náhradu mzdy od úřadu práce. Huť, kterou krajský soud v pátek poslal do úpadku, na ně nemá peníze. Kraj má na půjčky připraveno 125 milionů korun. „Další platby bude krajský úřad odesílat dle nastaveného mechanismu v dalších dnech,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Přidělení půjčky musí u každého žadatele schválit Rada Moravskoslezského kraje. „Proto jsme si nad rámec pravidelných jednání naplánovali také mimořádné schůzky, budou se konat každý čtvrtek, abychom mohli kontinuálně lidem z Liberty požadované finance vyplácet,“ vysvětlil hejtman Josef Bělica (ANO).

Krajští úředníci zatím vyřizují žádosti o bezúročnou půjčku v areálu huti v prostorách školicího střediska, a to ve všední dny od 08:00 do 15:00. „Toto kontaktní místo tam bude fungovat do pátku, pak se přesune do budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, v ulici 28. října,“ dodala mluvčí.