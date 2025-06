Český Krumlov chce dát víc prostoru turistům, omezí vjezd aut do centra

Český Krumlov od příštího týdne omezí vjezd aut do centra města. V úzkých uličkách chce dát radnice víc prostoru turistům. Ti, kteří se v centru ubytují, musejí počítat s tím, že už se k hotelu nebo penzionu autem nedostanou. „My, kteří procházíme ulicemi města, to velmi vnímáme. Leckdy máme strach i o svoje skupiny,“ sdělil průvodce turistů Jaromír Sýkora. Na změnu se chystá i městská policie. Před vjezdem do pěší zóny v centru Českého Krumlova bude stát strážník, který bude kontrolovat, jestli má řidič patřičné povolení. Omezení vjezdu do centra by mělo platit do konce září.