Soud poslal ostravskou Liberty do úpadku

„Tento scénář jsme očekávali. Nový investor je údajně na cestě, ale my nevíme, kdo by to měl být. Každopádně chci apelovat na naše politiky, kteří s někým vyjednávají, aby to byl někdo, kdo bude chtít udržet celou huť i s prvovýrobou v kuse, abychom nedopadli jako jiné hutní podniky u nás, které se roztrhaly a v podstatě jsou všechny dnes v problémech, nebo už neexistují,“ řekl k usnesení o úpadku předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Podle odborníků by bylo ideální opět scelit Liberty a Tameh

Ve čtvrtek ministři průmyslu Jozef Síkela (STAN) a financí Zbyněk Stanjura (ODS) v Ostravě uvedli, že se odborníci shodují na tom, že by případný zájemce o odkoupení huti měl ideálně zároveň získat i firmu Tameh Czech, která je s Liberty úzce provázaná a do konce loňského roku hutím dodávala teplo. Pak ale Tameh oznámil, že mu Liberty dluží přibližně dvě miliardy korun a dodávky se z jeho strany zastavily.

„Všichni odborníci říkají, že aby to mělo smysl, tak se to musí vyřešit dohromady. Myslím, že to byl základ těch budoucích problémů, když tu energetickou část vyjmete z ocelárny. To není názor ministrů, ale říkají nám to všichni experti, kteří tomu průmyslovému odvětví rozumí. Takže já předpokládám, že pokud by tam někdo investoval, tak by musel vyřešit ten problém a nějak ten majetek scelit," domnívá se Stanjura.

Podle Síkely ale není možné být přehnanými optimisty. „Ten vstup kohokoliv do Liberty za dané situace je velké riziko pro budoucího investora. Jako stát můžeme dělat pouze to, že se mu budeme snažit riziko do určité míry zredukovat. Samozřejmě budoucnost by měla být taková, že pokud bude výroba zachována, tak aby byla i garance transformace výroby ve smyslu nových trendů, to znamená výroby zelené dekarbonizované oceli. To bude do budoucna znamenat investiční náklady, a o to těžší může být nového investora přilákat,“ nastínil Síkela.