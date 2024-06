Nepodávejte výpovědi, vyzvaly odbory zaměstnance Liberty po jednání s Jurečkou

Stát bude podle Jurečky hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. „Pokud se má podnik znovu rozjet, tak potřebujeme lidi udržet, aby nepodávali hromadné výpovědi. Děláme maximum pro to, abychom složitou a vypjatou situaci dokázali pomoci co nejlépe zvládnout, aby lidé mohli v průběhu prázdnin nastoupit do nové Liberty s novou perspektivou,“ řekl.

Podle ministra je cíl lidi udržet, aby po nástupu nový zájemce mohl výrobu spustit a nemusel nové pracovníky hledat.