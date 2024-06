Zaměstnanci Liberty mohou žádat o náhradu mzdy, úřad práce povolal posily

Tři čtvrtě hodiny před otevřením školského střediska se na místě tvořily dlouhé fronty. Ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop řekl, že zaměstnancům úřad práce doporučil, aby chodili postupně. Očekává se, že právě v pondělí bude nápor největší. „Máme takovou představu, že bychom v prvopočátku uspokojili ty, kteří jsou většinou v nějaké finanční tísni,“ vysvětlil. Ujistil, že zaměstnanci mají spoustu času, a to až do konce listopadu.

Redaktorka ČT Pavla Šamaj uvedla, že úřad práce v Ostravě posílil personál. „Své zaměstnance přeskupil sem do školského střediska před Liberty Ostrava, kde se počínaje devátou hodinou otevře provizorní kontaktní centrum, kde budou moci zaměstnanci žádat o ušlou mzdu,“ vysvětlila krátce před 8:30.

Zástupci úřadu práce přijeli za zaměstnanci Liberty do podniku, lidé mohou žádosti podávat v tamním školském středisku. Mohou žádat o náhradu mezd za čtvrt roku, tento měsíc je přitom první, kdy výplaty v termínu nedostali.

Prokop také prohlásil, že pro zaměstnance ÚP by přijímání žádostí o náhradu mzdy nemělo být nijak náročné. „Je to jeden list papíru, který je třeba vyplnit. Poprosili jsme kolegy z personálního oddělení Liberty, aby se pokusili to předvyplnit přímo tady ve školském středisku. Potom už půjdou přímo za zaměstnanci úřadu práce a doplní dlužné mzdy, tedy konkrétní částky,“ nastínil ve vysílání ČT24.

„Podle našich zkušeností obvykle v dřívějších případech většina zaměstnanců žádala s časovým odstupem o celé tři měsíce náhrady mzdového nároku zpětně, ale pokud je někdo v kritické finanční situaci, budeme připraveni poskytnout náhradu již za květen,“ potvrdil Prkopova slova generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Liberty už dříve v restrukturalizačním plánu uvedla, že náklady na mzdy činí měsíčně téměř tři sta milionů korun.