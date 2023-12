Dodavatel energií pro Liberty je v insolvenci. Vláda chce po hutní firmě plán restrukturalizace

ČTK, ČT24, ton, gla

15. 12. 2023 , Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24

Události: Dodavatel energií pro Liberty je v insolvenci (zdroj: ČT24)

Společnost Tameh Czech na sebe podala insolvenční návrh, napsala ČTK. Firma, která dodává energie huti Liberty Ostrava, uvedla, že se dostala do sekundární platební neschopnosti poté, co jí Liberty téměř před půlrokem svévolně přestala platit za dodávané produkty. Vůči věřitelům má Tameh závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) stát situaci nehodlá řešit mimořádnou půjčkou pro hutní podnik. Vláda po Liberty požaduje věrohodný plán restrukturalizace. O společnosti chce kvůli jejímu podnikání v dalších státech hovořit i s Evropskou komisí.

Dodavatel energií tvrdí, že kvůli nesplaceným dluhům ostravské huti nemá za co kupovat uhlí, a musí tak postupně odstavovat pece na výrobu elektřiny. Hrozí proto, že za několik dnů zastaví dodávky veškerých energií. „Pokud jede nějaká výroba, tak ze zbytků materiálů, když se trefí do té určité jakosti,“ popsal valcíř z Liberty Ostrava Zoltán Repasi. „Chvilku výroba jede, chvilku nejede. Když nebude ani energie, tak přijdeme do zimy a do tmy a to opravdu nevím, co se bude dít,“ doplnil pracovník rourovny Martin Hýl. Mluvčí Tamehu Patrik Schober uvedl, že Liberty Ostrava dluží v tuto chvíli Tamehu skoro dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy korun je po splatnosti. „Vzhledem k tomu, že se jedná o našeho jediného zákazníka a provoz Tamehu je specificky uzpůsobený dodávkám výlučně pro tuto huť, jsme v patové situaci. S Liberty Ostrava jsme se pokoušeli prakticky celý tento rok jednat a najít řešení, ale bez výsledku,“ uvedl Schober. Společnost Tameh uvedla, že smluvní závazky nedovolují, aby navzdory nesplaceným fakturám jednoduše zastavila dodávky energií a produktů ocelárně. „Důsledkem je, že Tameh v současné době vyčerpal veškeré potenciální rezervy. Došly také zásoby uhlí, na nákup dalších surovin nejsou prostředky. Z toho důvodu nemůže Tameh pokračovat ve své činnosti. Situace přitom ohrožuje tisíce zaměstnanců obou společností,“ uvedl Schober. Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi šest tisíc zaměstnanců, v Tamehu pracuje šest stovek lidí.

Liberty tvrdí, že Tameh své služby v poslední době předražoval, a náklady na energie tak Liberty vzrostly od léta 2019 o 340 procent. Podle mluvčí Kateřiny Zajíčkové navrhla huť dodavateli několik řešení. Elektrárně může poskytnout potřebné uhlí na udržení provozu, zatímco se firmy budou snažit najít řešení problému, uvedla Zajíčková. Jednání Tamehu Liberty označila za jednostranné a poškozující. Odstávka koksovny Mimořádná půjčka od státu pro Liberty není na pořadu dne, řekl v pátek před odjezdem do Ostravy Jurečka. Dodal, že stát zvolí postup podle toho, jak situaci bude řešit firma. „Nyní jsme v situaci, kdy stát už je věřitelem Liberty, poměrně významným,“ podotkl. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připomněl, že stát je velkým věřitelem Liberty Ostrava, která českým daňovým poplatníkům dluží 1,5 miliardy korun. Státní pojišťovací společnost EGAP poskytla firmě dřív garanci za úvěr a v září za Liberty Ostrava zaplatila pohledávku 60,8 milionu eur, což nyní vymáhá. Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že pomoci může i stát. „Stát je vlastníkem OKD, odkud my bereme uhlí, respektive odkud bere uhlí hlavně Tameh. Takže tady očekáváme nějakou pomocnou ruku,“ podotkl Slanina. Stanjura po jednání na ostravském magistrátu oznámil, že našli možnost, jak ještě dodat uhlí k tomu, aby během dalších pěti či šesti pracovních dnů mohla Liberty bezpečně odstavit koksovnu. „Je to krizový scénář, že se vypne koksovna. Pak to musí proběhnout bezpečným a řízeným způsobem. Druhý scénář, který samozřejmě má v rukou majitel Liberty, je, že uhradí podstatnou část svých závazků vůči druhé soukromé společnosti. Pak si myslím, že by to nastat nemuselo,“ řekl Stanjura. Sdělil také, že členové vlády požádali zástupce majitele Liberty Ostrava, aby začátkem týdne dorazil na ministerstvo práce a resort průmyslu a obchodu s „věrohodným plánem restrukturalizace“ či budoucnosti společnosti. Dosud podle něj vláda nedostala od Liberty žádný plán. Propouštění se zatím nechystá Jurečka po jednání sdělil, že firmy počítají s tím, že zvládnou vyplatit mzdy. Resort práce je podle něj nicméně připraven i na variantu, kdy by bylo potřeba pro tyto lidi hledat zaměstnání. „Za ministerstvo práce a úřad práce jsme připraveni udělat maximum pro to, abychom toto dokázali zprostředkovat,“ dodal. „V této chvíli v Moravskoslezském kraji máme více než deset tisíc volných pracovních míst,“ podotkl s tím, že jeho resort je spolu s úřadem práce například schopný vytvořit operativní pracoviště úřadu. Věří nicméně, že k takové situaci nedojde. „Stále je tady ještě několik dnů, kdy vlastník může toto zásadním způsobem ovlivnit, z hlediska případného trvalého odstavení koksovny. Věříme, že z dnešní (páteční) schůzky bude silná zpětná vazba vůči vlastníkovi nebo jeho nejbližším lidem, kteří komunikují s managementem, aby si uvědomili, že opravdu jsme v momentech, které už v řádu příštích pár dnů mohou být nezvratitelné,“ upozornil Jurečka. Ten už před jednáním řekl, že je „obecně společný zájem“ na fungování firmy a udržení zaměstnanosti.

Brífink po jednání o aktuální situaci ve společnosti Liberty Ostrava (zdroj: ČT24)

Jurečka a Stanjura také uvedli, že vzhledem k tomu, že Liberty podniká i v jiných členských státech Evropské unie, nejde o výhradně český problém, a tak bude vláda chtít o situaci jednat i s Evropskou komisí. „Ta situace není problematická pouze v Ostravě, v Moravskoslezském kraji a v České republice, ale je to problém, který je ve vícero státech Evropské unie,“ řekl Jurečka. „Chceme, aby se na to podnikání, na to přelévání peněz mezi podniky v jednotlivých členských státech podívala i Evropská komise,“ doplnil Stanjura. On-line se jednání zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Na jednání byli přítomni i zástupci firem, ti ale odešli zadem a s novináři nehovořili. Znesvářené společnosti jsou úzce provázané Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Už 29. listopadu soud vyhlásil individuální moratorium, které huti před firmou Tameh zajišťuje ochranu. O tuto ochranu požádala sama Liberty, které tak nyní běží třicetidenní lhůta na předložení plánu restrukturalizace.

Teplo pro Vratimov Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) upozornil na to, že kotle Tamehu jsou jediným zdrojem tepla pro několik tisíc obyvatel města Vratimova, jež s hutí sousedí. Kraj proto oslovil společnost Veolia, zda by bylo technicky možné zásobovat Vratimov z její teplárenské soustavy. Jednání mezi Vratimovem, Liberty, Tamehem a Veolií podle Unucky vyústila v dohodu, která zajistí vytápění Vratimova bez jakéhokoliv výpadku. O zajištění tepla pro Vratimov ujistil i Stanjura. „Bude především potřeba vybudovat propojení v délce 35 metrů. To by měla zajistit společnost Liberty v nejbližších dnech,“ popsala potřebné kroky mluvčí Veolia Energie Jana Dronská. „Samozřejmě se jednalo i o cenách, ale podrobnosti zatím nebudeme komentovat,“ dodala. Starosta Vratimova Martin Čech (STAN) uvedl, že připojení by mělo být hotové do soboty. Liberty podle něj zatím městu teplo dodává v plné výši. „Pro nás jde o nejekologičtější zdroj tepla a i nejlevnější, jedná se o využití odpadního tepla,“ řekl ve vysílání ČT24. Liberty dodává Vratimovu teplo už třicet let. „Jedná se o většinu bytových domů v našem městě, městský úřad, školy, kulturní dům. Jde o zásobování pro cirka třicet tisíc obyvatel,“ dodal Čech.

Dodavatel energií pro Liberty míří do insolvence (zdroj: ČT24)