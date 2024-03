Většina zaměstnanců Liberty stále zůstává doma. Firma je pořád bez dodávek energií

„Naše válcovací tratě se znovu rozjíždějí, a to včetně válcovny pásů, která minulý týden obnovila výrobu. Nakoupili jsme sochory, které můžeme využít pro spuštění výroby na středojemné válcovně i rourovně, dorazí ještě tento měsíc. Probíhají také jednání se společností Veolia o možnostech vytápění budov v areálu huti, aby se do práce mohlo vrátit ještě více našich zaměstnanců,“ uvedla Zajíčková.

Firma podle mluvčí Liberty pokračuje i v uskutečňování plánu B, který počítá s řešením bez Tamehu. „Dostali jsme již oficiální nabídku od dodavatele elektrických turbodmychadel pro vysokou pec, podle které mohou být připravena k dodání do letošního podzimu. Naši technici již s dodavatelem jednají o detailech instalace. Zjišťujeme také naše možnosti krátkodobého dočasného řešení, kdy by se využívalo několik menších mobilních kompresorů, které by mohly být, v závislosti na technických podmínkách, uvedeny do provozu během několika měsíců,“ uvedla.

Liberty podle Zajíčkové v neděli zahájila představování svého restrukturalizačního plánu věřitelům. Chce ho s nimi projednat do 21. března, kdy vyprší platnost moratoria. Věřitelů, kteří budou mít právo o plánu hlasovat, je podle soudu více než 1300.

Mluvčí ještě uvedla, že krizového manažera Thuense Victora nahrazuje od března v Liberty Ostrava současný provozní ředitel skupiny Liberty pro Evropu Deepak Sogani, který je také členem představenstva Liberty Ostrava. „Victor se ujímá funkce generálního ředitele skupiny Liberty pro hutní výrobu v Evropě, avšak bude i nadále spolupracovat s vedením Liberty Ostrava na realizaci restrukturalizačního plánu,“ vysvětlila.