Liberty Ostrava obnovuje část výroby, návrat dalších zaměstnanců už podesáté odložila

Do 21. března chce Liberty restrukturalizační plán projednat se všemi věřiteli a bude se snažit získat jejich podporu pro svůj návrh, který podle firmy jediný zajistí budoucnost celého podniku, zachová pracovní místa a povede k plnému splacení všech pohledávek. Soud minulý týden uvedl, že věřitelů, kteří budou mít právo o plánu hlasovat, je více než 1300.

Liberty podle Štěrby dokončila přípravu restrukturalizačního plánu. „Tento týden ho budeme představovat všem našim věřitelům, abychom pro něj co nejdříve získali jejich podporu. Náš restrukturalizační plán jsme již také prezentovali minulou středu u soudu, ten následně rozhodl o zachování všeobecného moratoria do 21. března tak, jak bylo původně nastaveno. U soudu jsme také prezentovali nový posudek naší solventnosti, který zpracovali nezávislí experti,“ řekl Štěrba.

Do práce chodí celou dobu lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě. Kromě toho pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy.

Štěrba uvedl, že Steckelova válcovna se připojí k oddělením, kde se již zaměstnanci do práce vrátili. Jde o provozy, které nepotřebují energie od Tamehu – svařovnu trub, provoz důlních výztuží, silničních svodidel a servisní centrum závitových tyčí.

S Tamehem i bez něj

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky. Moratorium vyhlášené soudem podnik před věřiteli chrání od loňského prosince. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun. Liberty Ostrava zaměstnává zhruba šest tisíc lidí, Tameh okolo tří set.

Štěrba uvedl, že restrukturalizační plán má dvě varianty postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne. Plán B počítá s řešením bez Tamehu, i v tomto případě chce firma navyšovat produkci na válcovacích tratích, ale s využitím dovážených bram.

Pokud by Liberty dosáhla dohody s Tamehem, umožnilo by jí to spustit vysokou pec a ocelárnu a vyrábět vlastní materiál pro válcovací tratě. „Jsme dotazováni, jak se společností Tameh Czech jednáme, abychom vyřešili naši patovou situaci. Před dvěma týdny jsme například společnosti Tameh Czech učinili nabídku. O týden později jsme se na ně obrátili s dalšími návrhy a naposledy jsme je kontaktovali po soudním jednání ve snaze řešit současnou situaci,“ přiblížil Štěrba.