Ještě zůstaňte doma, vzkázala už podeváté Liberty Ostrava svým zaměstnancům

„Samozřejmě všichni očekáváme, co se bude dít ve středu, s tím, že je asi momentálně nejdůležitější vysvětlit zaměstnancům, že ať to dopadne jakkoliv, tak na ně to nemá žádný vliv, že by firma skončila nebo něco podobného,“ řekl Slanina. Zástupci Liberty podle něj uvádějí, že firma s Tamehem stále jedná.

Pracuje zhruba čtvrtina zaměstnanců

Aktuálně podle odborářů pracuje okolo šestnácti set zaměstnanců huti. Do práce chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Minulý týden firma zprovoznila svařovnu v rourovně. Kromě toho pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.