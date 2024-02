Lidé demonstrují před Liberty Ostrava, chtějí zpátky do práce

Část zaměstnanců Liberty Ostrava se vrátila do práce. Situaci přijel „zachraňovat“ sám Gupta

Bez dohody firem Liberty a Tameh to prý nepůjde

Generální ředitel pro hutní výrobu v Evropě ze společnosti Liberty Theuns Victor ČT řekl, že pro firmu je velmi důležité, aby se závod znovu rozjel. Podle něj to však bez domluvy mezi Liberty Ostrava a Tameh Czech nebude možné. „Proběhla řada jednání, která jsme s Tamehem vedli ještě předtím, než se dostali do insolvence. Od té doby, co jsou v insolvenci, jsme jim nabídli, že uhradíme část jejich fixních nákladů a zajistíme veškeré palivo na provoz jejich zařízení,“ řekl.

„Jedna strana se vymlouvá na druhou, stále se v médiích objevuje, že obě strany jednají. My ale vnímáme, že nejednají. Odbory se už několikrát snažily obě strany přimět k tomu, aby se sešly u jednoho stolu, to se nám nepodařilo,“ upozornila předsedkyně odborového svazu KOVO Alena Sobolová.

„Pokud jde o protestní mítink, projevili jsme naši podporu. Spolupracovali jsme s odbory při hledání vhodného a bezpečného místa. Je pro nás důležité, aby akce proběhla bezpečně,“ sdělil Victor. „Je fajn, že protest chápe, ale k tomu nemuselo dojít, kdyby se starali tak, jak mají,“ reagovala Sobolová.

Sobolová: Probuďte se a pomozte

Všechny závody Liberty se nacházejí v Evropě. Victor potvrdil, že všechny provozy jsou pod stejným tlakem. „Situace na trhu není příznivá, poptávka je slabá, ceny jsou stlačené a náklady na energie vysoké. Proto všechny naše závody dosahovaly značných ztrát,“ vysvětlil.