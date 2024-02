Liberty se musí očistit od vlastníků, míní Topolánek. Podle Zaorálka majitel nikdy nemohl podnik zvládnout

Některé výroby v Liberty Ostrava zachovat půjde, pokud se podnik „očistí“ od vlastníků, řekl ve středečních Událostech, komentářích předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a expremiér Mirek Topolánek. Bývalý ministr zahraničí a kultury a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek upozornil, že už od začátku bylo zjevné, že současný vlastník není vybaven na to, aby podnik finančně zvládl. Podle Topolánka i Zaorálka ocelářství patří budoucnost a ocel by měla být strategickou surovinou.

Zaorálek ocelářství nepovažuje za průmysl minulosti. „Ocelářství je věc velice moderní a patří mu budoucnost,“ řekl. Je přesvědčen, že vláda by měla měla stanovit ocel jako strategickou surovinu. „My ocel budeme potřebovat, budeme potřebovat nízkoemisní ocel, budeme ji potřebovat do tubusů větrných elektráren, do infrastruktury, elektrifikace na železnice, všude budeme potřebovat ocel, my dneska nevyrábíme ani tolik ocele, kolik jí potřebujeme,“ zdůraznil.

Zájemci o odkoupení Liberty?

S tím souhlasí i Topolánek. „Ocel do budoucna je strategická surovina. Máme být země, která má zachovat tu výrobu, ale nečekejme, že vláda bude zasahovat nějakým zásadním způsobem do totálně soukromého podniku,“ upozornil. Topolánek se domnívá, že některé výroby v Liberty zachovat půjde, pokud se podnik „očistí“ od vlastníků. „Ať už je to ten polský, nebo (majitel Liberty Ostrava Sanjeev) Gupta, kteří tomu nic nepřinesli,“ podotkl. Doufá, že podnik projde očistnou insolvencí a následně ho někdo levně koupí a udrží to, co je životaschopné a v rámci regionu propojitelné.

Situace v Liberty je podle Zaorálka velmi specifická. „Protože mi připadá, že problém je, že od roku 2019 je tam vlastník, o kterém už vlastně celou dobu říkáme, že není vybaven na to, aby to finančně zvládl,“ upozornil. Za nešťastné pokládá kroky Evropské komise. „Která nevyslyšela to, když jsme se na ni obraceli a tvrdili, že ten převod z ArcelorMittalu na Guptu, ten prodej, prostě schválit neměla,“ vytýkal.

Bečica věří, že i v České republice by byli zájemci o odkoupení firmy. Podle něj má Liberty stále na trhu co říci. „Kdyby ta firma byla očištěna a přišel by někdo nový, kdo by dostal nabídku a rozjel by tu výrobu,“ nastínil. Také Kučera věří, že ta část Liberty, která je zdravá a konkurenceschopná, má velkou šanci na přežití. I on ví o zájmu firem, které by chtěly huť provozovat. „A já tomu velmi fandím, já bych byl velmi rád, kdyby se tak stalo a kdyby, pokud ne celá, tak aspoň její část fungovala a byla jedním z hlavních podniků na Ostravsku,“ řekl.