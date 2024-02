Už poosmé se odsouvá nástup zaměstnanců Liberty Ostrava do práce

Hutní společnost Liberty Ostrava opět o týden odložila návrat zaměstnanců do práce. Do zaměstnání od úterý nově nastoupí jen asi sto lidí do rourovny, řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Zaměstnanci jsou doma od loňského 22. prosince a jejich nástup firma každý týden odkládá, tentokrát už poosmé. Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.