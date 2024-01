Odbory upozorní evropské vlády na situaci v továrnách koncernu GFG, kam patří i Liberty Ostrava

„Nejprve Industrial Europe a Industrial Global (zastřešující všechny odborové organizace v Evropě i na celém světě – pozn. redakce) nachystají prohlášení, které půjde na všechny vlády států, kde působí GFG, abychom si udělali nějaký přehled o tom, jakým způsobem, v jaké zemi, jak hospodaří, jak nakládá s dotacemi majitel GFG,“ řekl předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problémy platit závazky. Většina jejích zaměstnanců, stejně jako zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech (dohromady asi šest tidíc lidí), je od loňského 22. prosince doma a většina jejich provozů stojí.

Obdobná situace je podle Slaniny i ve všech ostatních firmách z koncernu GFG. „Firmy stojí, nevyrábí se, nejsou finance na nákup materiálu, netopí se v některých firmách, v některých jednotkách nemají elektřinu,“ podotýká Slanina.

Možné protesty před továrnami

Druhým krokem, který odboráři plánují, by podle něj byl takzvaný akční den pravděpodobně před všemi továrnami koncernu GFG v Evropě a možná nejenom v Evropě. „Podobu ještě nevíme, takže proto to zatím máme nazvané akční den. Ale samozřejmě jak jinak než demonstrací upozornit na to, co se ve firmách děje,“ doplnil Slanina.

Většina zaměstnanců Liberty Ostrava je doma od doby, co Tameh huti odpojil dodávky energií. Liberty od té doby každý týden jejich návrat o týden posouvá. Podle Slaniny nic nenasvědčuje tomu, že by tomu příští týden mělo být jinak.

Liberty opakuje, že dokud nebude vyřešena situace se společností Tameh Czech, nelze znovu spustit vysokou pec číslo 3 a ocelárnu. Firma uvádí, že věří, že nalezne řešení a že pracuje na svém restrukturalizačním plánu. Podle Tamehu se ale jednání neposouvají.