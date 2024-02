Moravskoslezská tripartita podpoří protestní akci před Liberty. Přežití ocelářství považuje za důležité

Moravskoslezská tripartita žádá vládu, aby začala hledat řešení krize v Liberty Ostrava, ale i v celém českém ocelářství. Řekl to hejtman Krkoška (ANO). Na tom, jestli ostravská Liberty zahájí provoz, je podle moravskoslezského hejtmana závislých více než pět stovek subdodavatelů, z toho třetina má vážné problémy. Kraj pro ně připravil informační workshopy a právní poradenství.

Ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Martin Navrátil dodal, že kraj řeší mimo jiné společné zastupování firem navázaných na Liberty, pokud by huť například skončila v úpadku. „Nabízíme individuálně možnost zastupování. Připravujeme řadu dalších věcí, hledáme možnosti dalších odbytišť pro ty firmy,“ řekl Navrátil. Pakt chystá i další semináře.

„Naším cílem je, abychom firmám poskytli co nejvíce informací, aby mohly například žádat o odklad platby DPH nebo zbrzdit platby za sociální pojištění a jiné. Vytvoříme ucelenou síť otázek a odpovědí a budeme pokračovat s konzultacemi, abychom firmám v kraji pomohli,“ řekl hejtman.

Na výrobě v Liberty je podle něj závislých pět set padesát subdodavatelů, kteří se dostávají do problémů. Moravskoslezský kraj uspořádal pro společnosti, které dodávají do Liberty produkty a služby, informační workshop, kterého se účastnili i zástupci finančního úřadu a ministerstva financí.

Už poosmé se odsouvá nástup zaměstnanců Liberty Ostrava do práce

Od 22. prosince je většina zaměstnanců Liberty i Tamehu doma. Liberty jejich návrat do práce pravidelně o týden odsouvá, v pondělí už poosmé. Tvrdí, že vynakládá veškeré úsilí na to, aby spor s Tamehem vyřešila. Podle Tamehu je ale tato snaha nedostatečná a huť řešení situace jen oddaluje.

Situace v Liberty Ostrava je v kraji v posledních měsících nejdiskutovanějším tématem. Firma už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Situace eskalovala loni v prosinci, kdy její dodavatel Tameh Czech skončil v úpadku a vypnul huti energie. Zdůvodnil to právě tím, že mu Liberty už řadu měsíců neplatí a dluží mu téměř dvě miliardy korun.

Do problému by se měla podle hejtmana víc opřít vláda

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje je potřeba, aby se do situace ještě víc opřela vláda. „Je potřeba aby ministři bojovali za náš průmysl na úrovni Evropské unie,“ poznamenal.

Podpora ocelářství a těžkého průmyslu je podle něj celoevropský problém. „Průmysl a ocelářství u nás není podporován a nebo jen malou částkou. Firmy musí v rámci Green Dealu investovat do modernizací, to obnáší velké investice. Konkurenceschopnost našich produktů je špatná, vozí se ocel z jiných zemí,“ vysvětlil. Tripartita podle něj navrhuje vytvoření pracovní skupiny v rámci ocelářské komise ministerstva průmyslu a obchodu, která by se zabývala i problémem Liberty.

Diskusi o budoucnosti těžkého průmyslu v Česku, a to právě na příkladu huti Liberty Ostrava, otevřou i středeční Události, komentáře. Hosty budou bývalý premiér Mirek Topolánek, exministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek a předseda odborové organizace Liberty Ostrava Roman Bečica. Věnovat se budou otázce, zda je tento typ průmyslu vůbec v Evropě chtěný, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí.