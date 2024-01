Návrat zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se znovu posouvá o týden

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá, a to na úterý 23. ledna. Po jednání s vedením podniku to sdělil zástupce odborů. Huť se stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.

„Je to potvrzeno od vedení. Byli jsme ubezpečeni, že se mezi Liberty Ostrava a Tamehem jedná na nejvyšší úrovni,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Slanina také sdělil, že odboráři poslali v minulých týdnech dopis Evropské komisi a europoslancům. „V kopii jsme to poslali také našim europoslancům. Požadovali jsme, ať se tou situací zabývají, ať prověří, že všechno bylo v pořádku, když GFG přebíralo od ArcelorMittalu naši firmu, jestli byly všechny stanovené podmínky dodrženy. Nikdo na to ale nereagoval,“ uvedl Slanina.

Zaměstnanci, kteří zůstávají doma, by celé první čtvrtletí, pokud nebudou moci nastoupit do práce, měli podle Slaniny dostávat sto procent platu. „Že by ve větší míře podávali výpovědi, to ne, ale máme informace o tom, že se už ohlížejí po jiném zaměstnání,“ přiblížil. „Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují na takzvané jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to do 22. ledna včetně, kdy budou informováni o dalším vývoji situace,“ potvrdila mluvčí firmy Kateřina Zajíčková.