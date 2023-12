ŽIVĚ: Ostravská Liberty zastavuje provoz. Je důležité, aby v lednu ožila, řekl hejtman

Huť, která naopak tvrdí, že má mnohamiliardové pohledávky u sesterských firem ze skupiny Liberty, se potýká s nedostatkem peněz a zakázek. Tím zdůvodnila na podzim převedení poslední fungující vysoké pece do tepelného útlumu, nicméně předvánoční úplné zastavení provozu souvisí s odříznutím od dodávek energií. Většina z šesti tisíc zaměstnanců má do 2. ledna zůstat doma s tím, podle odborů formálně budou na překážkách na straně zaměstnavatele, a tak dostanou plnou mzdu.

Je otázka, co bude potom. „Pro nás je důležité to, aby se nová huť zase v lednu rozjela,“ zdůraznil moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO) po ranním jednání s šéfem ostravské Liberty. Dodal, že vedení firmy slíbilo, že v lednu obnoví provoz a znovu spustí i vysokou pec, která je již od podzimu v tepelném útlumu. Hetjmana spolu s ostravským primátorem seznámili představitelé Liberty s restrukturalizačním plánem, který připravili. „Ten plán stanovuje jakési hodnoty a milníky, které se opírají o měsíc leden, kdy by měli zaměstnanci přijít zpátky do hutí,“ poznamenal Krkoška.

Vedení Liberty jednalo ve středu s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který po setkání uvedl, že byl ujištěn, že firma má připravené peníze i na vyplacení lednových mezd, nicméně v regionu panují obavy, co se ve skutečnosti stane 3. ledna.

Síkela zdůraznil, že očekává, že britský vlastník hutě do ní pošle peníze, které v minulosti vyvedl a poslal do sesterských společností, nevyloučil, že by jinak mohl stát jako věřitel Liberty Ostrava podat insolvenční návrh. On i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyloučili, že by Liberty mohla dostat finanční podporu od státu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda má zájem na udržení výroby, ale chce, „aby to mělo realistický, konkrétní plán“. Vedení firmy v úterý představilo optimalizační plán, podle kterého by měla v Ostravě zůstat výdělečnější výroba, některé produkty už vznikat nemají. Společnost tvrdí, že získala podporu významného věřitele, kterého ale nejmenovala.

Ministr Síkela jako zástupce druhého největšího věřitele ostravské Liberty – totiž státu – dal však najevo pochyby nad předloženým plánem s tím, že chce nejpozději na začátku ledna dostat další informace.