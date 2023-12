Stát podle Stanjury uvažuje i o insolvenčním návrhu na Liberty. Peníze huti nepošle, obává se, že by zmizely

Huť Liberty Ostrava nedostane žádnou podporu od státu. Českému rozhlasu Radiožurnál to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který naopak nevyloučil, že by stát jako věřitel mohl podat insolvenční návrh na Liberty. Naznačil přitom, že problémy ostravské hutě podle něj způsobil vlastník, který v podniku nenechal dost peněz. Liberty Ostrava má problém platit své závazky. Mimo jiné přijde o dodávky energií, protože jejich dodavatel je od úterý v úpadku a tvrdí, že je to proto, že mu Liberty neplatila. Ukončuje proto provoz. Odbory zatím vyjednávají s vedením hutě o nové kolektivní smlouvě, zaměstnanci by se také měli dozvědět podmínky, za kterých budou přes svátky doma.

Ministr financí Zbyněk Stanjura řekl Českému rozhlasu, že huť má pohledávky v rámci své skupiny sedm nebo osm miliard korun, z toho 1,5 miliardy dluží státu. Stát podle něj zvažuje, že podá návrh na insolvenci firmy, která patří do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

„Jeden z možných scénářů je – a já neříkám, že ho uděláme, nebo navrhujeme – že dáte návrh na prohlášení insolvence takové firmy,“ řekl ministr Radiožurnálu. Zdůraznil, že by to však situaci spíše ztížilo. Zatím vnímá situaci tak, že Liberty plní své povinnosti, a to jak vůči zaměstnancům, tak vůči státu. Tomu nyní Liberty splácí pohledávku, kterou v září za huť zaplatila státní pojišťovna EGAP.

Zároveň Stanjura vyloučil, že by byl stát ochoten Liberty Ostrava pomoci. Podotkl, že kdyby vlastník nechal v Liberty Ostrava peníze, žádný problém by nyní nenastal. Obává se proto, co by se stalo s případnou státní pomocí. „Taky by se mohlo stát, že druhý den, co státní pomoc poskytneme, ty peníze zase odejdou do ostatních částí té skupiny,“ poukázal.