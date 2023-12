Soud poslal do úpadku dodavatele energií pro Liberty Ostrava. Ta představila optimalizační plán

Soud poslal do úpadku společnost Tameh Czech, která dodává energie huti Liberty Ostrava. Většina zaměstnanců Liberty by měla být od pátku doma, koksovna huti už je odstavena v teplém útlumu. Od středy, kdy Tameh přestane firmě dodávat energie, nebude v podniku v provozu prakticky nic, řekl předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR (OS KOVO) Petr Slanina. Podle šéfa odborářů Romana Ďurča je situace hutí velmi vážná. Tameh se do úpadku dostal kvůli tomu, že mu Liberty za dodávky neplatila. Hutní společnost v úterý představila optimalizační plán, který by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů.