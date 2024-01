Zaměstnanci ostravské hutě Liberty by se do práce měli vrátit 16. ledna

Termín návratu zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se posouvá o další týden, jejich předpokládaný nástup bude 16. ledna. Hutní společnost se stále nedohodla s dodavatelem energií Tameh. Odboráři už minulý týden upozorňovali na to, že je nereálné, aby se v úterý zaměstnanci do práce vrátili. Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky.