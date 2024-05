Zájem o rekvalifikace roste. Zaměřují se i na digitální dovednosti

Podle personální agentury loni prošlo nějakou formou vzdělávání nebo přímo rekvalifikací necelých čtyřicet procent zaměstnanců.

„To je v pohledu přes Evropskou unii poměrně průměrný výsledek, třeba Švédsko a Nizozemsko je na 54 procentech, i naši okolní sousedé Maďarsko a Slovensko jsou na slušných 48,“ popsal generální ředitel společnosti Randstad Martin Jánský.

Z 5,5 miliard, které mají sloužit na úhrady kurzů podporujících digitální vzdělávání, je vyčerpáno asi půl miliardy. Peníze jsou k dispozici do září příštího roku. „Na jednoho člověka je to padesát tisíc, takže my čekáme, že proškolíme přes 110 tisíc lidí. Průměrný kurz stojí tak deset dvanáct tisíc, takže dokonce člověk může absolvovat více kurzů,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof.