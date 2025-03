„Silný a chytrý lídr“ či „skutečný muž“, označovali se dříve Trump a Putin

před 22 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , Reuters , Euronews , The Guardian , Time

Úterní očekávaný telefonát mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem vzbuzuje zásadní pozornost. Hovor by se měl týkat možností ukončení ruské války proti Ukrajině. Oba muži o sobě v minulosti hovořili s respektem. Trump Putina označil za „silného a chytrého lídra“. Šéf Kremlu pak vzájemné vztahy popsal jako „pragmatické a důvěřivé“.

Že se má telefonát uskutečnit, potvrdil podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hlavy států podle něj budou mluvit o ruské válce na Ukrajině a normalizaci vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. „Je tu ale také velké množství otázek – jak ohledně další normalizace našich bilaterálních vztahů, tak ukrajinského urovnání. To vše budou muset prezidenti projednat,“ doplnil Peskov. Trump a Putin spolu telefonovali už minulý měsíc.

Zatímco Kyjev návrh přijal, Kreml si podle serveru The Guardian stanovil řadu rozsáhlých podmínek, které by bylo potřeba splnit, aby Rusko na příměří přistoupilo. Trump v pátek na své sociální síti Truth Social napsal, že existuje „velmi dobrá šance“, že by válka mohla „konečně skončit“. Již předtím mluvčí Kremlu avizoval, že vidí důvody pro „opatrný optimismus“.

Víru v uzavření dohody vyjádřil Trump podle serveru Time znovu v pondělí. „To, co se děje na Ukrajině, není dobré, ale uvidíme, jestli dokážeme uzavřít mírovou dohodu, příměří a mír, a myslím, že to zvládneme,“ sdělil. „Mnoho prvků konečné dohody bylo odsouhlaseno, ale mnoho zůstává,“ uvedl Trump tentýž den v příspěvku na sociálních sítích.

Ukrajinský prezident Putinovi nevěří

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek sdělil, že ruské pokusy nastavit podmínky pro třicetidenní příměří jen „komplikují a protahují proces“. Ve svém pondělním videoproslovu pak zopakoval, že i nadále pochybuje, že je Putin připraven na mír. Podle agentury Reuters Zelenskyj dlouhodobě tvrdí, že Putin dohody nedodržuje.

Americké zpravodajské služby navíc podle serveru The Guardian vyhodnotily, že ruský vládce zůstává odhodlán dosáhnout svého „maximalistického“ cíle ovládnout Ukrajinu.