Dopravci v některých krajích přidali nové spoje, slibují lepší dostupnost

Ve Středočeském kraji začaly platit nové autobusové jízdní řády. Přibyly nové linky včetně spojení do dalších krajů, například do Ústeckého. Zlepšilo se propojení mimo jiné na Mělnicku a Kladensku. Začal jezdit expresní spoj mezi Kralupy nad Vltavou a Mělníkem. Posílené jsou i některé linky do Prahy. Veřejnou dopravou bude od poloviny prosince lépe dostupný i západ Brněnska v Jihomoravském kraji. Po zrekonstruované trati totiž začnou jezdit elektrické vlaky až do Rosic a Zastávky.