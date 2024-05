Královopolské nádraží v Brně jde k zemi. Nové vyroste za rok a půl

Dělníci s bouracími stroji začali v pondělí odstraňovat budovy nádraží v Brně – Králově Poli. Železničářům sloužily přes sedmdesát let. Místo staré výpravní budovy se začne na přelomu června a července letošního roku stavět nová, která začne cestujícím sloužit od prosince příštího roku. Informoval o tom správce stavby Martin Hofírek ze Správy železnic (SŽ).

Demolice objektů má být hotová za tři dny, nicméně definitivně má bourání nádraží skončit 20. června tak, aby bylo připraveno staveniště pro novou halu. „Dnes odstraníme budovu, která je nejblíže směrem k centru, v úterý budeme bourat hlavní výpravní budovu,“ řekl v pondělí majitel firmy Rosmont Radek Roszicska.

Dodal, že demolice bude trochu složitější kvůli tomu, že se neví, jak moc jsou budovy svázané. „Musíme dávat pozor, aby se nám to nikde nesesypalo. Možná to také lidé nevědí, ale pod nádražím jsou bunkry a různé chodby, které budeme muset rozbít speciálním kladivem, otevřít a pak zasypat,“ popsal Roszicska. Zmínil také, že suť, která po budovách zbude, se odveze na skládku, kde se zrecykluje a na stavbě znovu použije. „Je to dobrý materiál,“ dodal.