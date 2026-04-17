Rezavý rám, poškozené brzdy. Polovina zkontrolovaných autobusů měla problémy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech: Kontroly stavu dálkových autobusů
Zdroj: ČT24

Inspekce silniční dopravy (INSID) při dvoudenní mezinárodní akci na hraničním přechodu Lanžhot zkontrolovala 19 dálkových autobusů, u deseti z nich zjistila porušení pravidel. Dva vozy nechali kontroloři kvůli závažným problémům odstavit. Nejzávažnější případ se týkal autobusu tureckého dopravce, který měl nebezpečné technické nedostatky včetně poškození brzd a koroze nosných částí.

Inspektoři se zaměřili na rizikové dopravce na trasách z jihovýchodní Evropy a prověřovali zejména technický stav autobusů, dodržování dob řízení a odpočinku i případné manipulace s tachografy. Hlavní část mezinárodní akce se uskutečnila v Rakousku v okolí Bruck an der Leitha v úterý a ve středu. Akci koordinoval Evropský orgán pro pracovní záležitosti.

„Zkušenosti z minulých let ukazují, že se někteří dopravci snaží kontrolám vyhnout změnou trasy. Právě proto probíhaly kontroly koordinovaně a ve stejný čas na hlavních dopravních tazích na území obou států,“ uvedl ředitel kontrolní sekce inspekce Pavel Bergman. Zjištěná porušení se týkala nedodržování povinných přestávek řidičů, technických závad i neoprávněných jízd bez karty řidiče. Rakouská strana podle inspekce akci ještě vyhodnocuje.

Vozidlo Inspekce silniční dopravy

Nejzávažnější případ, který tuzemští inspektoři odhalili, se týkal autobusu tureckého dopravce směřujícího z Istanbulu. Na první pohled nevypadal nijak podezřele, přesto jej inspektoři podrobili důkladné kontrole. Autobusy přijíždějící do Evropy přes Balkánský poloostrov totiž podle jejich zkušeností často mívají problémy s technickým stavem.

Nahrávám video
Studio 6: Pavel Bergman – ředitel sekce kontroly Inspekce silniční dopravy popisuje práci inspektorů
Zdroj: ČT24

Cestující mířící na svatbu do Berlína museli vystoupit a v cestě pokračovat nemohli. „Máme podezření na velmi závažné závady typu C, tedy takové, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu. V tomto případě by se mohlo jednat o rám narušený korozí takovým způsobem, že by hrozilo rozlomení vozidla,“ popsal vedoucí kontrolní oblasti jihovýchod Inspekce silniční dopravy Michal Janda. Podezření se následně potvrdilo.

Řidič navíc nepředložil potřebnou dokumentaci a byl na cestě už jednatřicet hodin. Autobus musel být odstaven, stejně jako vůz rumunského dopravce, jehož řidič neuhradil kauci. Ta mu byla uložena za jízdu bez vložené karty řidiče a použití staršího typu tachografu, který nebyl kalibrovaný.

Inspekce silniční dopravy

Dalším případem byl autobus s turisty mířící z Maďarska do Polska. Na přední nápravě měl pneumatiky s nižší nosností, což mohlo vést k jejich prasknutí a ztrátě ovladatelnosti. Problémy inspektoři odhalili také u autobusu se slovenskými dětmi, které mířily na koncert do Velkých Pavlovic. U tohoto vozu zjistili výraznou korozi pomocného rámu. „V takovém stavu hrozilo například uvolnění částí karoserie nebo zavazadel během jízdy,“ vysvětlil odborný poradce INSID Josef Matěj.

Na pokutách policisté vybrali 12 800 korun, kauce stanovili v souhrnné výši 480 tisíc. Do správního řízení inspekce předala tucet případů.

Inspekce silniční dopravy vznikla loni 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu. Od svého vzniku zkontrolovala zhruba 470 autobusů.

Ilustrační foto

Inspekce kontroluje nejen autobusy, ale i kamiony a další vozidla, která jsou provozována za účelem podnikání. „Provádíme nízkorychlostní kontrolní vážení, což znamená ověřování reálné hmotnosti vozidel provozovaných v silničním provozu, dále se zabýváme kontrolou technického stavu. V rámci technické silniční kontroly provádíme kontrolu aktuálního technického stavu vozidla v daném místě. Patří sem mobilní měření emisí, plnění emisních limitů a v neposlední řadě správné upevnění a zajištění přepravovaného nákladu,“ popsal Bergman.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Regiony

V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití.
08:22Aktualizovánopřed 37 mminutami

před 1 hhodinou

Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
před 3 hhodinami

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
před 12 hhodinami

VideoPoslední trať v Olomouckém kraji poškozená povodněmi je zpátky v provozu

Vlaky se vrátily i na poslední trať, kterou v Olomouckém kraji předminulý rok poškodily povodně. Mezi Lipovou-lázněmi a Javorníkem museli stavbaři vybudovat opěrné zdi a mosty a položili nové koleje. Kvůli problémům s podložím se práce protáhly o čtyři měsíce. Součástí rekonstrukce trati, která stála zhruba 440 milionů korun, je i zvýšení zabezpečení. Nové jsou například závory na přejezdu u zastávky v Kobylé nad Vidnavkou. Zničená trať u Malých Hoštic na Opavsku v Moravskoslezském kraji by se měla začít opravovat letos v létě. Nad záplavovým územím bude postavený nový, zhruba tři sta metrů dlouhý most. Vlaky se tam vrátí příští rok na podzim.
před 14 hhodinami

První Vesnicí roku se stala jihomoravská Telnice

Před 30 lety, 16. dubna 1996, byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Vesnice roku. Titul tehdy v konkurenci 174 obcí získala jihomoravská Telnice. Porota ocenila péči o kulturní hodnoty, památky a stavby, jasný směr rozvoje i ekologickou stabilitu, stejně jako pestrý kulturní život a množství spolků, které v obci fungují dodnes. Zatím poslední Vesnicí roku se loni stala Písečná v Pardubickém kraji.
před 16 hhodinami

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Historickým městem roku 2025 je Náměšť nad Oslavou na Vysočině

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění převzal starosta Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity).
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...