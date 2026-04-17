Rezavý rám, poškozené brzdy. Polovina zkontrolovaných autobusů měla problémy

Inspekce silniční dopravy (INSID) při dvoudenní mezinárodní akci na hraničním přechodu Lanžhot zkontrolovala 19 dálkových autobusů, u deseti z nich zjistila porušení pravidel. Dva vozy nechali kontroloři kvůli závažným problémům odstavit. Nejzávažnější případ se týkal autobusu tureckého dopravce, který měl nebezpečné technické nedostatky včetně poškození brzd a koroze nosných částí.
Inspektoři se zaměřili na rizikové dopravce na trasách z jihovýchodní Evropy a prověřovali zejména technický stav autobusů, dodržování dob řízení a odpočinku i případné manipulace s tachografy. Hlavní část mezinárodní akce se uskutečnila v Rakousku v okolí Bruck an der Leitha v úterý a ve středu. Akci koordinoval Evropský orgán pro pracovní záležitosti.
„Zkušenosti z minulých let ukazují, že se někteří dopravci snaží kontrolám vyhnout změnou trasy. Právě proto probíhaly kontroly koordinovaně a ve stejný čas na hlavních dopravních tazích na území obou států,“ uvedl ředitel kontrolní sekce inspekce Pavel Bergman. Zjištěná porušení se týkala nedodržování povinných přestávek řidičů, technických závad i neoprávněných jízd bez karty řidiče. Rakouská strana podle inspekce akci ještě vyhodnocuje.
Do Německa na svatbu už autobus nedojel
Nejzávažnější případ, který tuzemští inspektoři odhalili, se týkal autobusu tureckého dopravce směřujícího z Istanbulu. Na první pohled nevypadal nijak podezřele, přesto jej inspektoři podrobili důkladné kontrole. Autobusy přijíždějící do Evropy přes Balkánský poloostrov totiž podle jejich zkušeností často mívají problémy s technickým stavem.
Cestující mířící na svatbu do Berlína museli vystoupit a v cestě pokračovat nemohli. „Máme podezření na velmi závažné závady typu C, tedy takové, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu. V tomto případě by se mohlo jednat o rám narušený korozí takovým způsobem, že by hrozilo rozlomení vozidla,“ popsal vedoucí kontrolní oblasti jihovýchod Inspekce silniční dopravy Michal Janda. Podezření se následně potvrdilo.
Řidič navíc nepředložil potřebnou dokumentaci a byl na cestě už jednatřicet hodin. Autobus musel být odstaven, stejně jako vůz rumunského dopravce, jehož řidič neuhradil kauci. Ta mu byla uložena za jízdu bez vložené karty řidiče a použití staršího typu tachografu, který nebyl kalibrovaný.
Autobus s dětmi se rozpadal
Dalším případem byl autobus s turisty mířící z Maďarska do Polska. Na přední nápravě měl pneumatiky s nižší nosností, což mohlo vést k jejich prasknutí a ztrátě ovladatelnosti. Problémy inspektoři odhalili také u autobusu se slovenskými dětmi, které mířily na koncert do Velkých Pavlovic. U tohoto vozu zjistili výraznou korozi pomocného rámu. „V takovém stavu hrozilo například uvolnění částí karoserie nebo zavazadel během jízdy,“ vysvětlil odborný poradce INSID Josef Matěj.
Na pokutách policisté vybrali 12 800 korun, kauce stanovili v souhrnné výši 480 tisíc. Do správního řízení inspekce předala tucet případů.
Inspekce silniční dopravy vznikla loni 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu. Od svého vzniku zkontrolovala zhruba 470 autobusů.
Inspekce kontroluje nejen autobusy, ale i kamiony a další vozidla, která jsou provozována za účelem podnikání. „Provádíme nízkorychlostní kontrolní vážení, což znamená ověřování reálné hmotnosti vozidel provozovaných v silničním provozu, dále se zabýváme kontrolou technického stavu. V rámci technické silniční kontroly provádíme kontrolu aktuálního technického stavu vozidla v daném místě. Patří sem mobilní měření emisí, plnění emisních limitů a v neposlední řadě správné upevnění a zajištění přepravovaného nákladu,“ popsal Bergman.