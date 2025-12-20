Inspekce silniční dopravy od července uložila pokuty za více než 24 milionů


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24

Za prvních pět měsíců svého fungování provedla Inspekce silniční dopravy (INSID) téměř devět tisíc kontrol nákladních vozidel a autobusů. Uložila při nich kauce a pokuty za více než 24 milionů korun, sdělila ČT mluvčí INSID Monika Balšánková. Na porušení předpisů narazili inspektoři přibližně u každého pátého řidiče. Nejčastěji se setkávali s nedodržováním povinných přestávek a doby odpočinku, přetíženými vozidly nebo porušováním víkendového a svátečního zákazu jízd.

„Od července do konce listopadu 2025 provedli inspektoři 8909 silničních kontrol. Porušení předpisů bylo zjištěno v 1916 případech,“ upřesňuje Balšánková.

V reakci na zjištěná pochybení uložila inspekce 765 kaucí a 1362 pokut v souhrnné výši 24 020 900 korun. „Dalších 1106 případů bylo předáno k řešení do správního řízení obcím s rozšířenou působností nebo krajům, kde bude o výši sankce teprve rozhodnuto,“ doplňuje mluvčí.

Podle Balšánkové řidiči často porušovali hmotnostní limity. „Některá vozidla byla přetížena až o patnáct tun,“ uvedla. Během nedávné kontrolní akce zaměřené na dodržování nedělního zákazu jízdy zase inspektoři zjistili, že každé třetí vytipované vozidlo tento zákaz nerespektovalo.

Kamiony na dálnici

Kontroloři řešili i manipulace s tachografy

Inspektoři se během kontrol setkávali také s porušováním sociální legislativy, neplněním technických předpisů i jízdou bez potřebného povolení. „Kontroloři museli řešit také podvodné jednání, konkrétně manipulace s tachografy nebo nelegální zásahy do emisních systémů,“ popisuje Balšánková.

Přibližně polovina kontrol se týkala zahraničních dopravců. „Mezi nejčastěji pokutovanými se dlouhodobě objevují dopravci ze zemí s vysokým podílem tranzitní dopravy přes Českou republiku, zejména z Polska, Slovenska, Rumunska a Bulharska,“ komentuje výsledky kontrolních akcí mluvčí.

Inspekce silniční dopravy vznikla na základě novely zákona o silničním provozu transformací Centra služeb pro silniční dopravu, které fungovalo od roku 2000 jako příspěvková organizace ministerstva dopravy.

