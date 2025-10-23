Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

6 minut
Inspekce silniční dopravy za tři měsíce svého fungování zkontrolovala skoro pět tisíc nákladních aut a autobusů. Zjistila skoro dvanáct set přestupků, uložila přes osm set pokut. Inspektoři dohromady vybrali přes patnáct milionů korun. Víc než polovina zkontrolovaných byla ze zahraničí. Z nich museli nejčastěji zaplatit pokutu dopravci z Polska, Slovenska a Rumunska. Nejčastějším prohřeškem bylo porušení doby řízení. Inspektoři pomocí vlastní techniky dokážou na dálku přečíst data z tachografů, nově budou využívat také vysokorychlostní váhy.