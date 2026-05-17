SOUHRN: Zásadní události neděle 17. května


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 17. května 2026.

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast, potvrdil ho i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo. Ruské telegramové kanály a ukrajinská SBU uvádějí, že zasaženy byly průmyslové podniky s vazbami na armádu. Ukrajinské úřady také informují o ruských úderech a uvádějí zraněné.

Více k tématu
Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok
NEPOUŽÍVAT ZNOVU Snímek ukazuje bytový dům v Krasnogorsku v Moskevské oblasti, který podle tvrzení tamních úřadů poškodil ukrajinský dronový útok (17. května 2026)


Lebku svaté Zdislavy se úspěšně podařilo dostat z betonu

„Viděla jsem ji a je v pořádku,“ řekla řeholní sestra Roberta Markéta Ševčíková o lebce svaté Zdislavy, kterou se expertům v neděli podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvii v úterý podle kriminalistů ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Obviněný podle policie zalil lebku do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.

Více k tématu
„Je v pořádku,“ řekla jeptiška o relikvii vyproštěné z betonu
Rozbitý relikviář v bazilice v Jablonném v Podještědí, 17. květen 2026


V Terezíně uctili památku obětí druhé světové války

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa na tryzně v Terezíně, která připomněla oběti nacistické perzekuce, varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil také prezident Petr Pavel a další politici, diplomati nebo skauti.

Více k tématu
„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství
Tryzna za oběti nacistické perzekuce konaná u příležitosti 81. výročí osvobození


Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.

Více k tématu
Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo
Pochod na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií v Brně


Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

Ve Vídni se rozhodlo o vítězce mezinárodní písňové soutěže Eurovize za rok 2026 – stala se jí bulharská zpěvačka Dara, která uspěla s písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka se se skladbou Crossroads umístil na šestnáctém místě.

Více k tématu
Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary
Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi


Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyranosaurus

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.

Více k tématu
Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyranosaurus
Vizualizace dinosaura druhu Nagatitan chaiyaphumensis

Výběr redakce

Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

18:04Aktualizovánopřed 13 mminutami
„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Je v pořádku,“ řekla jeptiška o relikvii vyproštěné z betonu

„Je v pořádku,“ řekla jeptiška o relikvii vyproštěné z betonu

11:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

před 2 hhodinami
Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

08:56Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

před 6 hhodinami
Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

10:03Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.
18:04Aktualizovánopřed 13 mminutami

SOUHRN: Zásadní události neděle 17. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 17. května 2026.
před 1 hhodinou

Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada, po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda, oznámil ve svém nedělním videu na sociální síti premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
před 6 hhodinami

O čem plánujeme informovat v neděli 17. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 16. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 16. května 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.
včera v 15:10

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo k návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.
15. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 15. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 15. května 2026.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026
Načítání...