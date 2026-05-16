Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.

Podle předlohy by Český rozhlas (ČRo) a Česká televize (ČT) měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj Klempířův návrh stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun. Letos jí poplatky mají vynést 6,73 miliardy. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků.

Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.

„Já to dotáhnu, já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci,“ řekl Klempíř. Na dotaz, kdy by mohl být zákon účinný, několikrát zopakoval: „Budeme obrovsky rychlí.“

Motoristé čelí kritice za to, že ve vládě změnili názor, do médií veřejné služby původně zasahovat nechtěli. Klempíř ještě jako kandidát na ministra při svém představení prezidentovi měl na svých podkladech napsáno, že veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou „zlatý grál“.

Teď se strana odvolává na slib zrušení poplatků z programového prohlášení. „Vládní koalice se k tomuto kroku zavázala. Nemůžeme jako loajální člen vládní koalice s tím nebýt,“ uvedl Klempíř. Řekl, že „ústupek“ není správné slovo pro označení souhlasu se změnou médií za to, že Motoristé dostali do programu kabinetu své záměry.

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií
Česká televize

Baxa věří, že se normu prosadit nepodaří

Podle Baxy by přijetí zákona narušilo stabilitu českého mediálního trhu. Poslanec řekl, že se na něm média veřejné služby doplňují s komerčními, mají shodu o rozdělení podílu na reklamě a poplatky jsou únosné. Věří, že se normu prosadit nepodaří. „Je to rozbití systému, který funguje desetiletí. Neexistuje objektivní důvod, aby docházelo ke změně... Budeme tomu fakt vehementně bránit, je to nápad špatný,“ řekl Baxa.

Podle exministra je Klempířova norma paskvil. Argumentoval kritikou i velkým množstvím připomínek od ostatních ministerstev. „Sám jste paskvil,“ řekl Baxovi Klempíř. Po pár minutách se mu za svůj výpad omluvil.

Měsíční poplatek za službu České televize činí 150 korun a za Český rozhlas 55 korun. Vláda v programovém prohlášení píše, že chce jejich zrušením snížit zátěž pro občany a firmy. Lidé v tísni či s některými handicapy už dnes ale platit nemusí. Podle Baxy by po přijetí zákona vzrostly výdaje státního rozpočtu. Místo domácností by tak přispívali všichni, a to i na úroky z dluhů státu, podotkl poslanec ODS.

O roli veřejnoprávních médií a jejich financování diskutovali hosté 90' ČT24
Česká televize

Výběr redakce

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

10:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šéf ozbrojeného křídla Hamásu je mrtev, uvádí představitel hnutí i izraelská armáda

Šéf ozbrojeného křídla Hamásu je mrtev, uvádí představitel hnutí i izraelská armáda

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael navzdory prodlouženému příměří udeřil na jihu Libanonu

Izrael navzdory prodlouženému příměří udeřil na jihu Libanonu

00:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Přes čtyřicet procent vyrobených vozů v Česku je elektrifikovaných

VideoPřes čtyřicet procent vyrobených vozů v Česku je elektrifikovaných

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Jsme nezávislí a zbraně z USA jsou dány zákonem, reaguje Tchaj-wan na Trumpa

Jsme nezávislí a zbraně z USA jsou dány zákonem, reaguje Tchaj-wan na Trumpa

před 5 hhodinami
K zavedení chytrých kamer na stadionech jsou nutné legislativní změny

VideoK zavedení chytrých kamer na stadionech jsou nutné legislativní změny

před 7 hhodinami
Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

před 8 hhodinami
O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.
před 4 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů se přeli o změně rozpočtových pravidel a obranné politice

Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036 – výdaje nad dvě procenta HDP se do těchto limitů nebudou počítat. Spornou novelu během mimořádné schůze v pátek prosadili koaliční poslanci. Kabinet bude mimo jiné moci stejným způsobem zvyšovat i výdaje na strategickou infrastrukturu. „V každém případě teď je to nezbytná záležitost,“ hájil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou změnu pravidel poslanec Roman Kubíček (ANO). Podotkl ovšem, že se jedná o dočasné řešení. „Myslím, že to je neschopnost prioritizovat,“ říká poslanec Pavel Žáček (ODS). „Máme jeden balík peněz, který získáme z daní, a musíme se s nimi naučit nakládat. (...) Nepatří to k zodpovědnému hospodaření, je to dluh na budoucnost,“ míní.
před 48 mminutami

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

Soud v České Lípě neposlal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
10:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoPřes čtyřicet procent vyrobených vozů v Česku je elektrifikovaných

Více než čtyřicet procent nově vyrobených vozů v Česku tvoří ty elektrifikované, tedy elektroauta, hybridy či plug-in hybridy. Aktuálně se navíc českému automobilovému trhu daří – zákazníci od ledna do dubna koupili skoro 83 tisíc aut, o dvě a půl procenta víc než loni. A lepší výsledky vykazuje i výroba – tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních vozů. I přesto, že automobilky vyrábí víc elektrifikovaných vozů, zájem o ně je menší, než se předpokládalo. Pokud společnosti takových modelů neprodají dostatek, hrozí jim vysoké pokuty za neplnění emisních cílů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací na webu obce.
před 6 hhodinami

Samosběr jahod začne u některých pěstitelů už v květnu, ceny mírně porostou

Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května, například Kunratická Jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku, producenti jahod počítají jen s mírným zdražením.
před 6 hhodinami

VideoK zavedení chytrých kamer na stadionech jsou nutné legislativní změny

Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letišti za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi shodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně, jako na pražském letišti.
před 7 hhodinami

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
před 8 hhodinami
Načítání...