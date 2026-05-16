Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.
Podle předlohy by Český rozhlas (ČRo) a Česká televize (ČT) měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj Klempířův návrh stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun. Letos jí poplatky mají vynést 6,73 miliardy. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků.
Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.
„Já to dotáhnu, já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci,“ řekl Klempíř. Na dotaz, kdy by mohl být zákon účinný, několikrát zopakoval: „Budeme obrovsky rychlí.“
Motoristé čelí kritice za to, že ve vládě změnili názor, do médií veřejné služby původně zasahovat nechtěli. Klempíř ještě jako kandidát na ministra při svém představení prezidentovi měl na svých podkladech napsáno, že veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou „zlatý grál“.
Teď se strana odvolává na slib zrušení poplatků z programového prohlášení. „Vládní koalice se k tomuto kroku zavázala. Nemůžeme jako loajální člen vládní koalice s tím nebýt,“ uvedl Klempíř. Řekl, že „ústupek“ není správné slovo pro označení souhlasu se změnou médií za to, že Motoristé dostali do programu kabinetu své záměry.
Baxa věří, že se normu prosadit nepodaří
Podle Baxy by přijetí zákona narušilo stabilitu českého mediálního trhu. Poslanec řekl, že se na něm média veřejné služby doplňují s komerčními, mají shodu o rozdělení podílu na reklamě a poplatky jsou únosné. Věří, že se normu prosadit nepodaří. „Je to rozbití systému, který funguje desetiletí. Neexistuje objektivní důvod, aby docházelo ke změně... Budeme tomu fakt vehementně bránit, je to nápad špatný,“ řekl Baxa.
Podle exministra je Klempířova norma paskvil. Argumentoval kritikou i velkým množstvím připomínek od ostatních ministerstev. „Sám jste paskvil,“ řekl Baxovi Klempíř. Po pár minutách se mu za svůj výpad omluvil.
Měsíční poplatek za službu České televize činí 150 korun a za Český rozhlas 55 korun. Vláda v programovém prohlášení píše, že chce jejich zrušením snížit zátěž pro občany a firmy. Lidé v tísni či s některými handicapy už dnes ale platit nemusí. Podle Baxy by po přijetí zákona vzrostly výdaje státního rozpočtu. Místo domácností by tak přispívali všichni, a to i na úroky z dluhů státu, podotkl poslanec ODS.