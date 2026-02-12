Poslanci by se měli zabývat návrhem usnesení proti týrání zvířat


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci by se ve čtvrtek měli postavit proti týrání zvířat. Z koaličního podnětu by sněmovna měla usnesením odsoudit všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvat policii a justici, aby všechna taková jednání vyšetřily a pachatele potrestaly. Následně by poslanci mohli pokračovat v debatě o protiobstrukčních změnách pravidel sněmovního jednání.

Návrh usnesení k týrání zvířat vznikl podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) v reakci na případ týrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením zvířete, umístili je do sušičky. Video pokračuje tím, že bezvládné tělo kočky okusuje pes.

Sněmovna by měla poukázat na to, že tolerance k násilí vůči zvířatům může vést i k dalším formám agresivního a asociálního chování. Podpořit by měla v prohlášení posílení prevence, osvěty a vzdělávání zaměřené na humánní zacházení se zvířaty.

K úpravám jednacího řádu sněmovny by se poslanci vrátili v úvodním kole už potřetí. Novela zástupců vládního tábora a opoziční ODS například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Další opoziční strany mají k návrhu výhrady. Zaznívají například obavy z možného zneužívání nových pravidel současným vládním táborem ANO, SPD a Motoristů. Podle některých klubů by měla platit až od dalšího volebního období.

Sněmovna přerušila debatu o protiobstrukčních změnách pravidel svých jednání
Poslanecká sněmovna

Odpoledne jsou na programu schůze pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Dotazům tentokrát nebude čelit premiér Andrej Babiš (ANO), jenž se zúčastní neformálního evropského summitu v Bruselu.

Poslanci ve sněmovně zasedli také ve středu, kdy jednali o základních parametrech rozpočtu. K hlasování nakonec došlo až v noci na čtvrtek. Sněmovna hlasy vládní koalice v úvodním kole základní údaje letošního státního rozpočtu schválila. Navrhovaný schodek má vzrůst na 310 miliard korun.

Sněmovna schválila základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministři vlády během jednání sněmovny o rozpočtu

Na jih Čech se po 17 letech vrací ukradená socha, vypátrali ji ve Španělsku

Po sedmnácti letech se do Římova na Českobudějovicku vrátila ukradená socha Piláta Pontského. Originál zmizel v květnu 2009 z kaple, která je součástí Křížové cesty. Památkáři a policisté vypátrali dřevěnou sochu až ve Španělsku. Tamní policie ji zajistila, umělecké dílo se tak mohlo vrátit na jih Čech. Originál sochy se ale přímo do kaple, která je jedním z 25 zastavení Křížové cesty, nevrátí. Venku zůstanou jen zabezpečené kopie, originál skončí v místním muzeu. Z poutního areálu se ztratilo celkem devatenáct soch, policisté jich našli sedm. Podle kriminalistů je v národní databázi hledaných památek celkem dvacet tisíc předmětů.
před 8 hhodinami

Výměna na „Mostě špionů“ má výročí. Účastnil se jí i Čechoslovák Javorský

Před čtyřiceti lety se dostal na svobodu Čechoslovák Jaroslav Javorský, kterého komunistický režim ve vykonstruovaném procesu odsoudil za špionáž na dlouhé roky do vězení. Přitom se jen snažil pomoci dívce, kterou miloval, s útěkem na Západ. Jeho případ pozorně sledovali i v zahraničí, na jeho obranu vystupovala třeba organizace Amnesty International.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek rezignoval. V nemocnici podalo nedávno výpověď dohromady čtrnáct lékařů z chirurgie a interny. O dalším směřování nemocnice bude Kraj Vysočina, který je jejím zřizovatelem, rozhodovat na mimořádné krajské radě svolané na čtvrtek. Kvůli situaci v nemocnici rezignuje i náměstek ředitele Jiří Běhounek, který je také krajským radním pro zdravotnictví za SOCDEM, napsaly následně Novinky.cz a iDnes.cz.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Senátoři odmítli zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2

Senát v souladu s vládou ve středu odmítl zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2 kvůli negativním sociálním a ekonomickým dopadům. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) dříve senátory informoval o pozici kabinetu k setkání vedoucích představitelů Evropské unie. Hovořil také o vztazích s USA. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) představil balíček pro udržitelnou dopravu. Senátoři vpodvečer podpořili návrh ANO na změnu pravidel platnosti jednodenní dálniční známky.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Bývalý tuzemský nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
