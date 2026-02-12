Poslanci by se měli zabývat návrhem usnesení proti týrání zvířat

Poslanci by se ve čtvrtek měli postavit proti týrání zvířat. Z koaličního podnětu by sněmovna měla usnesením odsoudit všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvat policii a justici, aby všechna taková jednání vyšetřily a pachatele potrestaly. Následně by poslanci mohli pokračovat v debatě o protiobstrukčních změnách pravidel sněmovního jednání.
Návrh usnesení k týrání zvířat vznikl podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) v reakci na případ týrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením zvířete, umístili je do sušičky. Video pokračuje tím, že bezvládné tělo kočky okusuje pes.
Sněmovna by měla poukázat na to, že tolerance k násilí vůči zvířatům může vést i k dalším formám agresivního a asociálního chování. Podpořit by měla v prohlášení posílení prevence, osvěty a vzdělávání zaměřené na humánní zacházení se zvířaty.
K úpravám jednacího řádu sněmovny by se poslanci vrátili v úvodním kole už potřetí. Novela zástupců vládního tábora a opoziční ODS například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Další opoziční strany mají k návrhu výhrady. Zaznívají například obavy z možného zneužívání nových pravidel současným vládním táborem ANO, SPD a Motoristů. Podle některých klubů by měla platit až od dalšího volebního období.
Odpoledne jsou na programu schůze pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Dotazům tentokrát nebude čelit premiér Andrej Babiš (ANO), jenž se zúčastní neformálního evropského summitu v Bruselu.
Poslanci ve sněmovně zasedli také ve středu, kdy jednali o základních parametrech rozpočtu. K hlasování nakonec došlo až v noci na čtvrtek. Sněmovna hlasy vládní koalice v úvodním kole základní údaje letošního státního rozpočtu schválila. Navrhovaný schodek má vzrůst na 310 miliard korun.