Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů

Je to přesně měsíc, co premiérovi Andreji Babišovi (ANO) uplynula 30denní lhůta, během které měl podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Firmy, které vlastní a které pobíraly státní dotace, ale dosud nepřevedl do svěřenského fondu, jak slíbil. Čeká podle svých slov na souhlas ze dvou zemí Evropské unie. Nově se také objevily rozpory mezi tím, co Babiš slíbil, tedy že k majetku se dostanou jeho děti až po jeho smrti, a tím, co je údajně napsáno v zakládací listině fondu.
„Mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv, ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch. Ten mé děti získají až po mé smrti,“ oznámil Babiš na začátku prosince řešení možného střetu zájmů.
Teď na schůzi k hlasování o nedůvěře vládě zmínil, že Agrofert dotace nečerpá, protože ho zatím nevložil do fondu. „Státní zemědělský intervenční fond pozastavil vyplácení dotací společnostem z koncernu Agrofert 9. prosince 2025,“ uvedla jeho mluvčí Eva Češpiva.
Premiér během týdne opakovaně ujišťoval, že situaci řeší. Pro převod do fondu ale podle svých slov ještě čeká na některé právní kroky. „Čekám na souhlas ještě dvou členských zemí, a když ho dostanu, tak samozřejmě, potom nastane operace, kterou jsem sliboval,“ poznamenal Babiš.
Předseda poslanců ODS Marek Benda v této souvislosti uvedl, že jsou tam opravdu nějaké složité právní kroky, které to mohly prodloužit. „Tomu bych dokázal rozumět, ale složité právní kroky nemůžou vést k tomu, že to, co řekl v prosinci, je na začátku února úplně jinak,“ upozornil.
Seznam zprávy uvedly, že mají podrobnosti o fungování fondu, do kterého má Babiš majetek vložit. Podle nich by správa na jeho rodinu nepřešla po jeho smrti, ale dříve. „Režim nezávislé správy automaticky skončí a rodinná správa začíná okamžikem, kdy zadavatel (Andrej Babiš, pozn. red.) není členem vlády nebo podá demisi,“ napsaly.
Babiš to ale popírá a v týdnu napsal, že z Agrofertu nebude mít do konce života žádný prospěch a do té doby jej nebudou vlastnit ani jeho potomci. K dotazu na statut fondu uvedl: „K tomu se nebudu vyjadřovat. Já jsem nechal založit fond tak, aby odpovídal pravidlům českých a evropských zákonů,“ prohlásil předseda vlády.
Opozice má pochybnosti, SPD se chce ptát na koaliční radě
Opozice právě kvůli statutu mluví o pochybnostech. Koaliční SPD věří, že premiér situaci řeší, na podrobnosti se ale někteří plánují ptát na koaliční radě. „Podle mě ani zákonně by to nebránilo tomu, aby se stal premiérem, ale samozřejmě ta informace bude dobrá a důležitá, já se na koaliční radě zeptám,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.
Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka to vzbuzuje celou řadu otázek. „Jestli ten střet zájmů je skutečně vyřešen i v souladu s evropským právem, o tom mám pochybnosti,“ podotkl.
Dotazy na toto téma chtějí politici opět otevřít i na interpelacích, se kterými počítá sněmovna ve čtvrtek.