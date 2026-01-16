Přes dvacet státních institucí uzavřelo smlouvy s Agrofertem. Navzdory zákonu o střetu zájmů


Více než dvě desítky státních institucí uzavřely v rozporu se zákonem o střetu zájmů smlouvy s firmami z holdingu Agrofert, zjistil server iRozhlas.cz z dat Hlídače státu. Hodnota smluv podle serveru činí zhruba 15 milionů korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že stále čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl, že změna akcionáře nemá na běžný chod společností holdingu vliv.

Babiš oznámil loni v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Původně sdělil, že tak učiní do termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem, což vycházelo na 8. ledna.

O tom, že je uzavření smlouvy v rozporu se zákonem o střetu zájmů, často státní instituce nevěděly, uvedl iRozhlas. Mnohé z nich, které server oslovil, smlouvy ruší nebo v rámci nich nebudou odebírat zboží. Některé organizace ale poukázaly na to, že nemají třeba s ohledem na časové možnosti jinou alternativu. Mezi dotčenými státními institucemi jsou třeba i školy nebo domovy pro seniory.

„Pro naše zákazníky, zaměstnance ani obchodní partnery se v tuto chvíli nic nemění. Kroky akcionáře nám nepřísluší komentovat, probíhající ani budoucí změna akcionáře nemá na běžný chod společností koncernu vliv. Podnikáme v souladu s českou i evropskou legislativou,“ řekl serveru Heřmanský.

Babiš počátkem loňského prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje přes dvě stě firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.

Rakušan nebyl zvolen místopředsedou sněmovny

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan neuspěl v prvním kole tajné volby čtvrtého místopředsedy sněmovny. Bývalý ministr vnitra je teď jediným kandidátem. Poslanci v pátek naopak podpořili návrh na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků. Opozice opět neprosadila doplnění programu schůze o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela sněmovny kvůli výrokům o Ukrajině. Sněmovna hlasy koalice vyzvala prezidenta, aby jmenoval ministry bezodkladně.
12:20Aktualizovánopřed 38 mminutami

Cítí se opuštěni elitami, sjednoceni hněvem. Co lidi spojuje v krizích, ukázal český výzkum

Co mají společného spory o roušky během covidu a hádky o pomoc Ukrajině v diskuzích na facebooku? Výzkum českých vědkyň ukazuje, že lidé v časech krize sdílejí opakující se příběhy na základě modelu „my dole“ proti „těm nahoře“. Může to na sociálních sítích posílit sounáležitost mezi lidmi, ale současně takové chování rozděluje společnost ještě víc a vytváří pocity nedůvěry vůči elitám, hlavně těm politickým a mediálním.
před 1 hhodinou

Dohoda fotbalových asociací s policií posílí roli kontaktních osob pro fanoušky

Dohoda o vzájemné spolupráci Policie ČR, Fotbalové asociace (FAČR) a Ligové fotbalové asociace (LFA) posílí roli kontaktních osob pro fanoušky (Supporter Liaison Officer – SLO). Jejich pozice je v dohodě nově zakotvena jako povinný prvek pro všechny prvoligové kluby. Důležitou aktualizací je zároveň zavedení pravidelných školení hlavních pořadatelů jednotlivých klubů ze strany fotbalových asociací. Novou podobu dohody, která vstoupí v platnost se začátkem jarní části sezony, podepsali zástupci FAČR, LFA a policie v budově Policejního prezidia ČR v Praze.
před 1 hhodinou

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl prezident Petr Pavel po pátečním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ten ocenil, že bude projekt pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
13:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Sněmovna vyzvala Pavla ke jmenování ministrů. Postoj Hradu nezměnila

Sněmovna vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval ministry podle návrhů premiéra. Výzva se týká čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého Pavel kvůli jeho postojům a výrokům odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. Hrad vzal usnesení na vědomí, sněmovna má ke stanovisku právo, nemůže ale prý prezidentovi ukládat povinnosti. Názor prezidenta dokument nezměnil, poznamenal Hrad.
04:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Volné pokoje v okolí Nového Města na Moravě před biatlonovým SP rychle ubývají

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení na Vysočině se v souvislosti s blížícím se Světovým pohárem v biatlonu rychle plní. Podle dat Booking.com je už osmdesát procent ubytovacích kapacit od 22. do 25. ledna v okolí Nového Města na Moravě plných. Volná lůžka najdou návštěvníci také na webu světového poháru. Část fanoušků ale bude na závody dojíždět auty. Pro ty budou podle organizátorů vyhrazená parkoviště.
před 1 hhodinou

Volodymyr Zelenskyj udělil Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za zásluhy o Ukrajinu. Pavel řekl, že česká iniciativa zajišťuje polovinu dodávek munice pro ukrajinskou armádu. Český prezident pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem ze Lvova do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
08:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
