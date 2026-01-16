Přes dvacet státních institucí uzavřelo smlouvy s Agrofertem. Navzdory zákonu o střetu zájmů

Více než dvě desítky státních institucí uzavřely v rozporu se zákonem o střetu zájmů smlouvy s firmami z holdingu Agrofert, zjistil server iRozhlas.cz z dat Hlídače státu. Hodnota smluv podle serveru činí zhruba 15 milionů korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že stále čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl, že změna akcionáře nemá na běžný chod společností holdingu vliv.
Babiš oznámil loni v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Původně sdělil, že tak učiní do termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem, což vycházelo na 8. ledna.
O tom, že je uzavření smlouvy v rozporu se zákonem o střetu zájmů, často státní instituce nevěděly, uvedl iRozhlas. Mnohé z nich, které server oslovil, smlouvy ruší nebo v rámci nich nebudou odebírat zboží. Některé organizace ale poukázaly na to, že nemají třeba s ohledem na časové možnosti jinou alternativu. Mezi dotčenými státními institucemi jsou třeba i školy nebo domovy pro seniory.
„Pro naše zákazníky, zaměstnance ani obchodní partnery se v tuto chvíli nic nemění. Kroky akcionáře nám nepřísluší komentovat, probíhající ani budoucí změna akcionáře nemá na běžný chod společností koncernu vliv. Podnikáme v souladu s českou i evropskou legislativou,“ řekl serveru Heřmanský.
Babiš počátkem loňského prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje přes dvě stě firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.