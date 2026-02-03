Agrofert po konci Babiše ve vládě dostanou jeho děti, píší Seznam Zprávy. Šéf ANO to odmítá

Holding Agrofert, o němž premiér Andrej Babiš (ANO) před svým jmenováním do funkce sliboval, že ho předá do správy svěřenskému fondu tak, aby vyřešil svůj střet zájmů, připadne po konci Babiše ve vládě jeho dětem, zjistily Seznam Zprávy ze statutu fondu. Současný premiér přitom tvrdil, že se tak stane až po jeho smrti. Babiš v úterý zjištěním oponoval a opět prohlásil, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci.
Server Seznam Zprávy upozornil na to, že podle statutu fondu přejde jeho správa na Babišovy děti v momentě, kdy Babiš skončí ve vládě nebo podá demisi. „Režim nezávislé správy automaticky skončí a rodinná správa začíná okamžikem, kdy zadavatel není členem vlády nebo podá demisi,“ píše se v dokumentu.
„Jedná se o fond s rádoby nezávislou správou, která po konci Babišova vládního angažmá přejde do rukou jím vybraných potomků. Ti pak mohou svému otci opět umožnit, aby měl vazby a vliv na koncern Agrofert,“ sdělil serveru ředitel Transparency International ČR David Kotora. Podle statutu se mají premiérovy děti při rozhodování o fungování fondu řídit „rodinným kodexem“, který ale součástí statutu není.
Babiš vpodvečer uvedl, že trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí, nebude z nich mít žádný prospěch a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci. „Celou přípravu řešení střetu zájmů jsem předal odborníkům a ti to nachystali tak, aby se o střet zájmů nemohlo jednat podle českých ani podle evropských zákonů. Chápu, že někteří lidé by mě nejraději připravili o veškerý majetek, ale tím se dostáváme opravdu zpět do režimu, ze kterého jsme se horko těžko před desítkami let vyhrabali,“ uvedl premiér.
Veřejné ohlášení, jak vyřeší střet zájmů, bylo podmínkou prezidenta Petra Pavla pro Babišovo jmenování premiérem.
Zdržení s předáním Agrofertu
Plán měl šéf ANO provést do třiceti dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím ale zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Koncem ledna premiér uvedl, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií ze třech unijních zemí. Z jeho úterního vyjádření vyplývá, že jeden získal. „Čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil,“ řekl v Poslanecké sněmovně.
Babiš také dodal, že v současnosti Agrofert žádné dotace nečerpá, protože akcie ještě do fondu nebyly vloženy.
Předseda ODS Martin Kupka zařadil Babišův nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru. Babiše označil za dotačního predátora, na jedné straně totiž spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Je to střet zájmů. Tentýž člověk nemůže být na obou stranách toho dotačního potrubí,“ řekl Kupka.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc. Skupina patří k největším soukromým zaměstnavatelům v republice.